به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی استان بوشهر اظهار کرد: باید مسائل عمده قضایی استان شناسایی و اولویت‌بندی و برای هرکدام راهکارهای قانونی و اجرایی مشخص شود.

وی افزود: قوه قضائیه نباید صرفاً منتظر طرح شکایت و وقوع اختلاف بماند، بلکه باید با شناخت مسائل موجود و پیش‌بینی چالش‌های آینده، پیش از شکل‌گیری آسیب‌ها برای حل آنها برنامه‌ریزی کند.

صفایی بوشهری پیشگیری از وقوع جرم را سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: بسیاری از مشکلات با تدبیر به‌موقع قابل حل هستند و دستگاه قضایی باید پیش از تبدیل‌شدن مسائل به پرونده‌های قضایی، برای آنها چاره‌اندیشی کند.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی ملوانان استان گفت: می‌توان بخشی از نیازهای کالایی دولت را از طریق ظرفیت لنج‌های بوشهر تأمین کرد تا ضمن رونق فعالیت تجاری ملوانان، زمینه کاهش قاچاق و آسیب‌های اجتماعی نیز فراهم شود.

امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رعایت اخلاق قضایی و تکریم مراجعان تأکید کرد و گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگان در شرایط دشوار روحی قرار دارند و قضات و کارکنان دستگاه قضایی باید با صبوری و برخورد محترمانه با آنان رفتار کنند.

وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت بزرگان و معتمدان برای حل اختلافات خانوادگی و قومی شد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی باید علاوه بر اجرای عدالت، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی از شکل‌گیری اختلافات و بحران‌های اجتماعی پیشگیری کند.