به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نوربخش، رئیس پلیس راه چهارمحال‌وبختیاری، عصر یک‌شنبه در هشتمین جلسه یکشنبه‌های «نه به تصادف» با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با تخلفات حادثه‌ساز اظهار کرد: برخورد با تخلفات پرخطر نباید صرفاً به جریمه محدود شود و لازم است متناسب با نوع و میزان خطرآفرینی تخلف، اقدامات قانونی و بازدارنده نیز در دستور کار قرار گیرد.

نوربخش تاکید کرد: تخلفات حادثه‌ساز از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده ایمنی تردد در جاده‌هاست؛ تخلفاتی که گاهی با یک تصمیم پرخطر از سوی راننده، جان چندین نفر را به خطر می‌اندازد. در چنین شرایطی، صرف ثبت تخلف و اعمال جریمه نمی‌تواند به‌تنهایی مانع تکرار رفتارهای خطرناک شود و برخورد مؤثر با این تخلفات، به مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، بازدارنده و پیشگیرانه نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه برخوردهای انتظامی به‌تنهایی برای کاهش تصادفات کافی نیست، افزود: در کنار کنترل رفتار رانندگان، باید وضعیت راه‌ها، نقاط حادثه‌خیز و زیرساخت‌های مؤثر در بروز سوانح نیز به‌صورت مستمر بررسی و اصلاح شود.

رئیس پلیس راه چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه کاهش مقطعی تلفات جاده‌ای به معنای حل ریشه‌ای مشکل نیست، تصریح کرد: اگر اصلاحات زیرساختی در محورهای حادثه‌خیز به‌صورت مستمر دنبال نشود، ممکن است آمار تصادفات و تلفات در سال‌های مختلف نوسان داشته باشد؛ بنابراین هدف باید ایجاد روندی پایدار در کاهش سوانح باشد.

نوربخش همچنین توسعه سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات را از اقدامات مؤثر در ارتقای ایمنی راه‌ها دانست و گفت: استفاده از این سامانه‌ها، امکان شناسایی سریع‌تر رانندگان دارای رفتارهای پرخطر و فراهم شدن زمینه مداخله به‌موقع پلیس را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به سازوکار شناسایی سرعت‌های بحرانی در محورهای مواصلاتی، توضیح داد: اطلاعات تخلفاتی که با سرعت‌های بسیار بالا و خطرآفرین انجام می‌شوند، می‌تواند به‌صورت برخط در اختیار تیم‌های گشتی و واحدهای پلیس راه قرار گیرد تا امکان شناسایی و متوقف کردن خودروی متخلف و انجام اقدامات قانونی فراهم شود.

نوربخش با قدردانی از اقدامات مجموعه راهداری استان در ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی، تلاش راهداران برای بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز را اقدامی مؤثر در پیشگیری از سوانح دانست و از همکاری و پیگیری‌های این مجموعه در بهبود شرایط تردد در جاده‌های استان تقدیر کرد.

رئیس پلیس راه چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات جلسات ایمنی راه‌ها خاطرنشان کرد: هماهنگی میان پلیس، راهداری، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول باید به اقدام عملی منجر شود؛ چراکه پیشگیری از تصادفات و کاهش تلفات، مسئولیتی مشترک است و با همکاری مستمر دستگاه‌ها می‌توان ایمنی تردد در محورهای استان را ارتقا داد.

