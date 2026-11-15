به گزارش خبرگزارس مهر، در سومین رزمایش ملی پدافند غیرعامل با محوریت تاب‌آوری تأمین آب شرب در شرایط اضطراری، شرکت آب و فاضلاب استان فارس نیز هم‌زمان با سایر شرکت‌های آبفای کشور در این رزمایش مشارکت کرد و آمادگی تأسیسات، تجهیزات و نیروهای عملیاتی خود را برای استمرار خدمات‌رسانی در شرایط اختلال در زیرساخت‌های انرژی مورد ارزیابی قرار داد.

از جمله تجهیزات و امکانات ارائه‌شده از سوی آبفا فارس در این رزمایش می‌توان به تانکرهای آبرسانی سیار، آزمایشگاه سیار کنترل کیفی آب، تجهیزات و تأسیسات تأمین برق اضطراری و دستگاه تصفیه و بسته‌بندی آب اشاره کرد که برای استفاده در شرایط بحرانی و پشتیبانی از خدمات آبرسانی پیش‌بینی شده‌اند.

این رزمایش با سناریوی قطع برق و از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس با شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور برگزار شد و طی آن، ظرفیت تأسیسات و تجهیزات برای تداوم تأمین و توزیع آب شرب در صورت بروز اختلال در شبکه انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

سنجش توان عملیاتی، شناسایی ظرفیت‌های پشتیبان، تقویت هماهنگی میان بخش‌های تخصصی و تمرین سازوکارهای مدیریت بحران از اهداف اصلی این برنامه ملی بود.

مشارکت آبفا فارس در این رزمایش در راستای افزایش آمادگی زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب، ارتقای هماهنگی عملیاتی و تقویت توان پاسخ‌گویی به حوادث و تهدیدات احتمالی انجام شد.