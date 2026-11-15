به گزارش خبرگزاری مهر، محفل عزاداری قرآنی فاطمی عصر یکشنبه با حضور جمعی از دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و خانواده شهدای جبهه مقاومت، به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت هفته قرآن و عترت دانشگاه‌ها برگزار شد.

این مراسم با حضور دانشجویانی از کشورهای لبنان، کشمیر، افغانستان و پاکستان، هم‌زمان با نماز مغرب و عشا در مسجد امام محمدباقر(ع) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

هم‌گرایی دانشجویان خارجی حول محور قرآن و اهل‌بیت(ع)

مانیکا نگهداری پور معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این مراسم با اشاره به رویکرد متفاوت این برنامه فرهنگی گفت: این محفل فرصتی برای نمایش وحدت و همبستگی دانشجویان خارجی از ملیت‌های مختلف حول محور قرآن کریم بود.

وی با بیان اینکه پیام قرآن و اهل‌بیت(ع) فراتر از مرزهای جغرافیایی است، این برنامه را جلوه‌ای از پیوند فرهنگی و اعتقادی میان دانشجویان کشورهای مختلف دانست.

تبیین سیره حضرت زهرا(س) در زندگی دانشجویی

در ادامه این مراسم که با حضور عطاالله امیدواری، مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه همراه بود، آیاتی از کلام‌الله مجید توسط قاریانی از کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان تلاوت شد.

همچنین حاضران با تبیین سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س)، به بررسی پیوند آموزه‌های قرآنی با زندگی آن حضرت و ضرورت الگوبرداری از سیره ایشان در زندگی فردی و اجتماعی دانشجویان پرداختند.

تجلیل از شهدای جبهه مقاومت در محفل فاطمی

از دیگر بخش‌های این مراسم، حضور خانواده‌های معظم شهدای جبهه مقاومت از کشورهای لبنان و پاکستان و بیان خاطراتی از شهدای والامقام و تجلیل از مقام شامخ آنان بود.

در بخش پایانی نیز سید شعذب مهدی، دانشجوی رشته پزشکی از کشور پاکستان، به اجرای برنامه مداحی و سینه‌زنی در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخت.

این محفل به همت معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با همکاری واحد قرآن و عترت معاونت فرهنگی و دانشجویی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و بسیج دانشجویی برگزار شد.