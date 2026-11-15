به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه گردهمایی ملی فعالان مردمی حوزه خانواده و جوانی جمعیت با عنوان (لبیک یا خامنه ای) که در لبیک به نامه ٣٠ اردیبهشت معظم له به فعالان خانواده و جوانی جمعیت و به مناسبت پنجمین سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجموعه فرهنگی سرچشمه تهران برگزار شد، نامه ای توسط حضار خطاب به مقام معظم رهبری امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دام عزه آماده و تقدیم به نماینده ایشان حجت‌الاسلام والمسلمین وافی شد.

متن نامه بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دام عزه

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری ام‌ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیهااین روزها بیش از همیشه دلتنگ امام شهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای- قدس‌الله نفسه الزکیه- هستیم؛ آن عزیز سفرکرده‌ای که در تمام این سال‌ها، حمایت‌های پدرانه و نگاه پرمهرشان، پشت‌وپناه ما و مایه دلگرمی‌مان در دشواری‌های این مسیر بود.

امروز، در حسرت حضور آن حکیم فرزانه، بغضی در گلو و اندوهی در دل داریم؛ اما همچنان دلگرم به همان عهدی که در سایه رهنمودها و عنایات ایشان برای افزایش جمعیت ایران اسلامی بسته‌ایم، هستیم؛ عهدی که به فضل الهی، با امید و عزمی استوارتر ادامه خواهد یافت.

در لبیک به نامه پرمهر حضرت‌عالی به فعالان جمعیتی در روز ملی جمعیت سال جاری- 30 اردیبهشت ماه - ، به استحضار می‌رساند ما، جمعی از گروه‌ها و مجموعه‌های مردمی و فعالان حوزه ازدواج، فرزندآوری، حفظ حیات جنین و جوانی جمعیت از سراسر کشور، در سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، که امام شهیدمان، اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف، آن را «حسنه ماندگار» خواندند، گرد هم آمدیم تا با هم‌اندیشی و هم‌افزایی و تأمل در راهبردهای ترسیم‌شده از سوی حضرت‌عالی و آن امام عزیز فقید، بار دیگر بر عهد خویش در مسیر افزایش جمعیت و جوانی جمعیت استوار شویم و با نقش پذیری عموم مردم، سهم خود را در جهاد برای پاسداشت کیان خانواده و تکثیر و بالندگی نسل آینده ادای تکلیف نماییم.

ما با همه کاستی‌ها و موانع متعدد، این عرصه را سنگر مسئولیت خود می‌دانیم و ایستادگی در آن را همچون حضور رزمندگان جهاد نظامی و موشکی، خطیر و سرنوشت‌ساز می‌شماریم؛ چراکه هر یک با حداکثر توان خویش، پاسدار بخشی از آینده این سرزمین و تمدن نوین اسلامی هستیم.

از همین رو، عهد می‌بندیم که در کنار نایب حضرت ولی‌عصر،-عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف- با تمام ظرفیت و تا واپسین نفس، از هیچ کوششی دریغ نورزیم و تا آنجا که در توان داریم، زمینه بسط ید ولیّ خدا را در این میدان فراهم آوریم.

امیدمان به فضل پروردگار و برکت همت‌های مخلصانه‌ای است که ان‌شاءالله ایران اسلامی عزیز را از گردنه دشوار سالخوردگی جمعیت به سلامت عبور خواهد داد.

ما این مجاهدت را گامی هرچند کوچک در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی می‌دانیم؛ آرمان بلندی که امام خمینی- رحمه‌الله‌علیه - و امام شهیدمان -رحمه الله علیه- پرچمدار آن بودند و سرداران بزرگی چون شهیدان حاج قاسم سلیمانی، حاجی‌زاده، باقری، موسوی، تنگسیری‌ها و دیگر مجاهدان این سرزمین، هر یک به سهم خویش، در راه اعتلای آن کوشیده‌اند.

باور داریم که بنای این تمدن، در کنار اقتدار و امنیت، به خانواده‌هایی استوار و جمعیت کثیر، نسلی بالنده و آینده‌ای سرشار از حیات و امید نیازمند است؛ تمدنی که افق نهایی آن را در آمادگی برای ظهور موفورالسرور حضرت بقیةالله‌الاعظم، ارواحنافداه، می‌جوییم.

امید آن داریم که این تلاش‌های خالصانه، هرچند ناچیز، در شمار مقدمات آن وعده بزرگ الهی قرار گیرد و توفیق خدمت در این مسیر تا آخرین نفس از ما سلب نشود.

در این راه، خاضعانه و بیش از همیشه، محتاج دعای خیر و رهنمودهای راهگشای حضرت‌عالی هستیم.

خواهشمندیم در صورت صلاحدید ما را از عنایات و راهنمایی‌های ارزشمند خویش بهره‌مند و مفتخر فرمایید.به فضل الهی، دل‌هایمان روشن به آینده و اراده‌هایمان استوار بر این عهد است؛ ان‌شاءالله.