محمد امیدفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۳۴ اداره کل هواشناسی استان، این سامانه از صبح دوشنبه ۲۵ آبان آغاز شده و تا شب سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ فعال خواهد بود.

وی با بیان اینکه کلیبر و نیمه شمالی و شرقی استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرد، افزود: رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، بارش برف در نقاط سردسیر، کاهش محسوس دما و پدیده مه از مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای این مناطق است.

احتمال سیلاب و اختلال در تردد جاده‌ای

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان‌شرقی با تشریح پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی گفت: اختلال در حمل‌ونقل و تردد جاده‌ای، جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کاهش شعاع دید از جمله مخاطرات این شرایط جوی است.

امیدفر ادامه داد: در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، شکستن درختان کهنسال و فرسوده و سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات وجود دارد.

وی خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی را از دیگر پیامدهای احتمالی فعالیت این سامانه برشمرد و خاطرنشان کرد: در نقاط سردسیر، احتمال قطعی حامل‌های انرژی و اختلال در فعالیت‌های عمرانی نیز وجود دارد.

توصیه‌های هواشناسی برای پیشگیری از خسارات

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در مدت فعالیت این سامانه بارشی اظهار کرد: شهروندان باید هنگام تردد در جاده‌ها احتیاط کنند و تجهیزات زمستانی، زنجیرچرخ و سوخت کافی به همراه داشته باشند.

وی افزود: در مناطق سردسیر، از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انجام سفرهای غیرضروری خودداری شود و فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی نیز به زمان مناسب‌تری موکول شود.

امیدفر همچنین بر ضرورت احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و آماده‌باش شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و آبروها تأکید کرد.

وی با اشاره به احتمال خسارت ناشی از وزش باد شدید، خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات، احتیاط در عبور و مرور و خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده شد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان‌شرقی در پایان بر مدیریت بهینه مصرف انرژی، به‌ویژه برق و گاز، در مدت فعالیت این سامانه بارشی تأکید کرد.