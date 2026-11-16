خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها:اصلاح زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، به یکی از محورهای برنامه اقتصادی مازندران تبدیل شده است.

مازندران به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، باغداری، دامداری و صنایع غذایی، از توان قابل توجهی برای عرضه مستقیم محصولات برخوردار است. با این حال، فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده و تعدد حلقه‌های واسطه‌گری در برخی زنجیره‌های توزیع، موجب افزایش هزینه‌های عرضه و کاهش سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی محصولات می‌شود.

در چنین شرایطی، راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه مستقیم می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای کوتاه کردن زنجیره توزیع، کاهش هزینه‌های اضافی و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد همچنین فرصتی برای عرضه محصولات بومی و کشاورزی هر شهرستان و ایجاد بازار مطمئن‌تر برای تولیدکنندگان محلی فراهم می‌کند.

آرامش بازار و حمایت از معیشت مردم در اولویت

مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، توسعه مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی را در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار استان دنبال می‌کند. رویکرد مدیریت ارشد استان در این زمینه، ایجاد ارتباط مستقیم‌تر میان واحدهای تولیدی و مراکز عرضه، تقویت نظارت بر شبکه توزیع و فراهم کردن امکان دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب است.

استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت ایجاد آرامش و ثبات در بازار اظهار کرد: مدیریت بازار و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی است و باید با برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و نظارت مستمر، از بروز اختلال در روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم جلوگیری شود.

وی افزود: راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی با هدف کوتاه کردن زنجیره توزیع، حذف واسطه‌های غیرضروری و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود و لازم است دستگاه‌های مسئول با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی و شبکه‌های تأمین، زمینه عرضه مستمر و مناسب کالا را فراهم کنند.

استاندار مازندران با اشاره به ضرورت تأمین اقلام پرمصرف خانوارها تصریح کرد: تأمین ۱۲ قلم کالای اساسی و پرمصرف از طریق ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گرفته است و برای کالاهایی که امکان تأمین آن‌ها در داخل استان وجود ندارد نیز باید از ظرفیت استان‌های تولیدکننده استفاده شود.

یونسی‌رستمی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نباید به اقدامات مقطعی محدود شود، خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد سازوکاری پایدار برای عرضه کالا، حمایت از معیشت مردم و تقویت نظام توزیع است؛ به‌گونه‌ای که شهروندان آثار اجرای این سیاست را در دسترسی آسان‌تر و قیمت مناسب‌تر کالاها مشاهده کنند.

استاندار مازندران همچنین توسعه بازارهای هدف و تقویت ارتباطات تجاری استان را از ظرفیت‌های مهم اقتصاد منطقه دانست.

شش شهر ساری در مسیر استقرار مراکز عرضه مستقیم

در مرکز استان، بهروز اسکندرنیا، فرماندار شهرستان ساری، مسئولیت پیگیری مقدمات اجرایی ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی را با تمرکز بر ظرفیت شهرهای مختلف شهرستان دنبال می‌کند. در این برنامه، علاوه بر مرکز شهرستان، شهرهای فرح‌آباد، آکند، کیاسر، هولار و فریم نیز در محدوده اجرای طرح قرار گرفته‌اند تا امکان دسترسی گسترده‌تر شهروندان به مراکز عرضه فراهم شود.

اسکندرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن سیاست‌های تنظیم بازار استاندار مازندران اظهار کرد: ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی باید با شناخت دقیق ظرفیت‌های شهری و انتخاب مکان‌هایی انجام شود که امکان دسترسی آسان شهروندان را فراهم کنند. به همین منظور، شهرداری‌های شش‌گانه شهرستان ساری موظف شده‌اند مکان‌های پیشنهادی خود را برای استقرار این مراکز شناسایی و معرفی کنند.

وی افزود: برای ارائه پیشنهادهای مکانی، مهلت دو روزه در نظر گرفته شده است تا شهرداری‌های ساری، فرح‌آباد، آکند، کیاسر، هولار و فریم در کوتاه‌ترین زمان ظرفیت‌های موجود را اعلام کنند و پس از بررسی و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، مقدمات لازم برای اجرای طرح فراهم شود.

فرماندار ساری با تأکید بر ضرورت همکاری مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان اصناف تصریح کرد: انتخاب محل مناسب تنها یکی از مراحل اجرای این برنامه است و موضوعاتی مانند تأمین مستمر کالا، نحوه فعالیت بهره‌برداران، نظارت بر قیمت‌ها و ساماندهی عرضه نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

اسکندرنیا خاطرنشان کرد: هدف از گسترش مراکز عرضه مستقیم، ایجاد دسترسی مناسب‌تر برای شهروندان و تقویت شبکه توزیع کالاهای اساسی است و باید از ظرفیت شهرهای مختلف شهرستان به شکلی استفاده شود که خدمات این مراکز محدود به یک نقطه نباشد و بخش بیشتری از جمعیت بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

بازارچه بابل فرصتی برای عرضه مستقیم تولیدات محلی

در شهرستان بابل نیز سید مصطفی میرتبار، فرماندار ویژه شهرستان، توسعه بازارچه عرضه کالاهای اساسی و تولیدات محلی را با رویکرد حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده دنبال می‌کند. اهمیت این برنامه در بابل به دلیل ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، باغداری و فعالیت تولیدکنندگان محلی، فراتر از ایجاد یک مرکز فروش کالاهای روزمره است و می‌تواند به تقویت بازار محصولات بومی نیز کمک کند.

میرتبار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راه‌اندازی بازارچه عرضه مستقیم کالاهای اساسی و تولیدات محلی باید به نحوی انجام شود که شهروندان بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری تهیه کنند و تولیدکنندگان و کشاورزان نیز فرصت عرضه مستقیم محصولات خود را در اختیار داشته باشند.

وی افزود: یکی از اهداف مهم این طرح، کاهش فاصله میان تولید و مصرف و محدود کردن نقش واسطه‌های غیرضروری است. در صورتی که زیرساخت‌های لازم فراهم شود و تولیدکنندگان امکان حضور مؤثر در بازارچه را داشته باشند، بخشی از هزینه‌های توزیع کاهش پیدا می‌کند و زمینه عرضه مناسب‌تر محصولات برای مردم فراهم خواهد شد.

فرماندار ویژه بابل با اشاره به اهمیت جانمایی مناسب و فراهم‌سازی امکانات مورد نیاز تصریح کرد: تعیین مکان استقرار بازارچه، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت اصناف و تأمین زیرساخت‌های لازم از موضوعاتی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود تا بازارچه پس از آغاز فعالیت با مشکل اجرایی مواجه نشود.

میرتبار خاطرنشان کرد: ظرفیت تولیدات کشاورزی و محلی شهرستان باید در طراحی و فعالیت این مجموعه مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بازارچه‌ها علاوه بر نقش‌آفرینی در تنظیم بازار کالاهای اساسی، می‌توانند به معرفی محصولات بومی، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت اقتصاد منطقه کمک کنند.

مشارکت اصناف در راه‌اندازی بازارچه چالوس

در غرب مازندران نیز چالوس به‌عنوان یکی از شهرستان‌های مهم گردشگرپذیر استان، در مسیر ایجاد بازارچه عرضه مستقیم کالاهای اساسی قرار گرفته است. در این شهرستان، یحیی یوسف‌پور، فرماندار چالوس، بر تسریع در اجرای طرح، تعیین مکان مناسب و استفاده از ظرفیت اصناف و فعالان واجد شرایط تأکید دارد.

یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تأمین کالا با قیمت مناسب و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به خانوارها باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی شهرستان قرار گیرد، اظهار کرد: هدف از ایجاد بازارچه عرضه مستقیم کالاهای اساسی، حذف واسطه‌های غیرضروری و کاهش قیمت تمام‌شده کالاهاست تا مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با شرایط مناسب‌تری تهیه کنند.

وی افزود: راه‌اندازی این بازارچه باید با سرعت و برنامه‌ریزی مناسب دنبال شود و همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه نقش فعال داشته باشند. از این رو مقرر شده است مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نمایندگان اصناف، افراد واجد شرایط و توانمند را برای فعالیت در این مجموعه معرفی کنند تا پس از بررسی و انتخاب افراد شایسته، زمینه آغاز فعالیت بازارچه فراهم شود.

فرماندار چالوس با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش‌های مختلف در اجرای طرح تصریح کرد: بهره‌برداران بازارچه باید از توانمندی و صلاحیت لازم برخوردار باشند و فعالیت آن‌ها در چارچوب ضوابط مشخص انجام شود تا اهداف پیش‌بینی‌شده در زمینه عرضه مستقیم و کاهش هزینه‌های خرید برای مردم محقق شود.

یوسف‌پور خاطرنشان کرد: این بازارچه باید به بستری برای خدمت‌رسانی مؤثر به شهروندان تبدیل شود و در کنار تأمین کالاهای اساسی، ظرفیت اصناف و فعالان اقتصادی شهرستان نیز در مسیر ساماندهی بازار مورد استفاده قرار گیرد.

بازارچه‌های محلی و ظرفیت صادراتی مازندران

یکی از ویژگی‌های مهم سیاست اقتصادی جدید مازندران، پیوند دادن برنامه‌های تنظیم بازار داخلی با ظرفیت‌های تولید و تجارت خارجی استان است.

مازندران در بخش کشاورزی، باغداری، صنایع غذایی و تولید محصولات بومی از توان قابل توجهی برخوردار است و ایجاد مسیرهای مستقیم عرضه می‌تواند علاوه بر بازار مصرف داخلی، زمینه حضور منظم‌تر تولیدکنندگان در بازارهای منطقه‌ای را نیز فراهم کند.

در همین راستا، ایجاد بازارچه دائمی فروش محصولات مازندران در ازبکستان به‌عنوان یکی از برنامه‌های توسعه تجارت خارجی استان مطرح شده است. این طرح با هدف ایجاد پایگاهی برای معرفی و عرضه محصولات کشاورزی و صنعتی، کاهش هزینه‌های بازاریابی و تسهیل ارتباط میان تولیدکنندگان مازندرانی و خریداران خارجی دنبال می‌شود.

اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که ظرفیت‌های لجستیکی استان نیز در کنار آن قرار گیرد. بنادر، فرودگاه‌ها و منطقه آزاد مازندران می‌توانند در تکمیل زنجیره صادرات، تسهیل جابه‌جایی کالا و افزایش دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای هدف نقش‌آفرینی کنند.

در واقع، همان منطقی که در بازارچه‌های داخلی بر کوتاه کردن زنجیره واسطه‌گری و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تأکید دارد، در بازارهای صادراتی نیز قابل استفاده است؛ با این تفاوت که در عرصه خارجی، ایجاد ارتباط پایدار تجاری، شناخت بازار هدف، استانداردسازی محصولات و تأمین مستمر سفارش‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

بازارچه‌ها؛ فراتر از یک مرکز فروش

توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم در مازندران زمانی به یک الگوی موفق اقتصادی تبدیل می‌شود که تولیدکنندگان سهم واقعی در عرضه داشته باشند، قیمت‌ها شفاف باشد و مردم کاهش هزینه‌های خرید را احساس کنند. پیوند این مراکز با ظرفیت‌های کشاورزی و تولیدی هر شهرستان نیز می‌تواند بازار مطمئن‌تری برای محصولات بومی ایجاد کند و زمینه رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم آورد.

از این منظر، موفقیت طرح بیش از تعداد بازارچه‌های ایجادشده، به میزان اثرگذاری آن‌ها بر معیشت مردم و اقتصاد تولیدکنندگان وابسته است.