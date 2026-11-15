به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان غربی افزود: در حال حاضر نزدیک به پنج میلیارد دلار واردات و صادرات و حدود ۱۸ میلیارد دلار ترانزیت از مسیر استان انجام می‌شود که این ارقام بیانگر ظرفیت قابل توجه لجستیکی استان است.

وی اضافه کرد: با وجود این حجم از مبادلات تجاری و ترانزیتی، تنها دو مرکز لجستیکی برای استان در نظر گرفته شده که متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت سه‌راه ایواوغلی و مراکز مشابه در استان تصریح کرد: این مراکز می‌توانند درآمد قابل توجهی برای استان ایجاد کنند اما در سال‌های گذشته توجه کافی به آنها نشده و بیشتر به‌ عنوان محل عبور و گذر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

رحمانی همچنین بر ضرورت پیگیری سهم استان از درآمدهای ملی تاکید کرد و گفت: درآمدهای حاصل از منابع ملی که به استان اختصاص می‌یابد، باید از سوی نهادهای مسئول بررسی شده و روند دریافت این منابع تحت نظارت جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به کمبودهای قابل توجه آذربایجان غربی در حوزه زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: بخشی از این کمبودها را می‌توان با بهره‌گیری از درآمدهای استانی و ملی جبران کرد.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه، توجه به سهم اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات محصولات این حوزه را در آمایش سرزمینی استان ضروری دانست و افزود: این موضوع در سطح کشور با چالش‌هایی همراه است اما در آذربایجان غربی اقداماتی برای تقویت جایگاه این بخش آغاز شده است.

رحمانی گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درباره وضعیت بخش‌های مختلف را قابل توجه و استناد دانست و اظهار کرد: برای افزایش دقت و اعتبار این گزارش‌ها، لازم است تعامل با بخش‌های مختلف تقویت شود.