به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های شاخص آنلاین کیفیت هوای سامانه پایش کیفی هوای سازمان حفاظت محیط زیست، در ساعت ۲۱ روز یکشنبه، ایستگاه بیدخون عسلویه با ثبت شاخص ۱۶۴ برای آلاینده دی‌اکسید گوگرد (SO2) در وضعیت ناسالم قرار دارد.

در شهر بوشهر نیز شاخص کیفیت هوا با آلاینده ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون (PM10) به عدد ۱۴۸ رسیده که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و نزدیک به محدوده ناسالم برای عموم است.

همچنین ایستگاه برازجان در شهرستان دشتستان با شاخص ۷۵ برای ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) و ایستگاه کنگان با شاخص ۵۸ برای ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون (PM10) در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

بر اساس استاندارد شاخص کیفیت هوا، اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس و اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ در محدوده ناسالم برای عموم قرار می‌گیرند.

با توجه به وضعیت ثبت‌شده در بیدخون عسلویه و بوشهر، توصیه می‌شود گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی از فعالیت طولانی و سنگین در فضای باز خودداری کنند.