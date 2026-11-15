به گزارش خبرنگار مهر، دوره کشوری آموزش پاسخ پیش‌بیمارستانی به حوادث تروریستی و حملات نظامی که با مشارکت سازمان اورژانس کشور و میزبانی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث قم برگزار شد، پس از دو روز برگزاری و ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه مدیریت بحران، بعد از ظهر یکشنبه به پایان رسید.

این برنامه آموزشی از روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه با حضور حدود ۱۵۰ نفر از کارشناسان، متخصصان و فعالان حوزه فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث آغاز شد و طی روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان‌ماه، محورهای مختلف مرتبط با نحوه مواجهه نیروهای اورژانس با شرایط اضطراری و حوادث پیچیده مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری این دوره در راستای ارتقای سطح دانش تخصصی نیروهای پیش‌بیمارستانی و افزایش توانمندی آنان برای حضور مؤثر در صحنه حوادثی صورت گرفت که به دلیل ماهیت خاص و شرایط پرخطر، نیازمند تصمیم‌گیری سریع، هماهنگی عملیاتی و رعایت دستورالعمل‌های تخصصی هستند.

در جریان این دوره، موضوعاتی از جمله نحوه دریافت و ارزیابی تماس‌های اضطراری در شرایط جنگی، چگونگی پاسخ به حوادث ناشی از انفجار، مواجهه با عوامل بیولوژیکی، هسته‌ای و رادیواکتیو و همچنین اصول مراقبت و امدادرسانی در محل وقوع حادثه در دستور کار قرار گرفت.

آموزش‌های تخصصی بر مدیریت مصدومان متمرکز بود

در نخستین روز این برنامه، مدرسان و متخصصان حوزه فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث، مباحث مرتبط با تریاژ تلفنی در شرایط جنگ، ارزیابی اولیه وضعیت مصدومان و شیوه پاسخ به انواع حوادث انفجاری و مخاطرات بیولوژیکی، هسته‌ای و رادیواکتیو را برای شرکت‌کنندگان تشریح کردند.

یکی دیگر از محورهای آموزشی روز نخست، آشنایی با الگوهای استاندارد مراقبت از مصدومان در صحنه حادثه بود که در این بخش، پروتکل‌های MARCH و THREAT به‌عنوان چارچوب‌های تخصصی ارزیابی و ارائه مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی مورد توجه قرار گرفت.

این آموزش‌ها با تمرکز بر نحوه اولویت‌بندی اقدامات امدادی و مراقبتی در محیط‌های پرخطر ارائه شد تا کارشناسان حاضر با الزامات پاسخ به حوادثی که با تعدد مصدومان یا شرایط غیرعادی همراه هستند، آشنایی بیشتری پیدا کنند.

در دومین روز دوره نیز مباحث تخصصی دیگری در زمینه مدیریت حوادث شیمیایی، سازماندهی پاسخ اضطراری و ارزیابی صحنه حادثه توسط مدرسان این برنامه ارائه شد.

آمادگی در برابر مخاطرات شیمیایی اهمیت دارد

در این بخش، حسن نوری، معاون آموزش سازمان اورژانس کشور، تدریس مباحث مربوط به نحوه پاسخ به حوادث شیمیایی را بر عهده داشت و اصول و الزامات مواجهه با این دسته از مخاطرات را برای شرکت‌کنندگان تشریح کرد.

وی در جریان آموزش‌های خود، بر ضرورت آمادگی نیروهای عملیاتی و برخورداری آنان از شناخت کافی نسبت به روش‌های صحیح مواجهه با حوادث شیمیایی تأکید کرد و آشنایی با شیوه‌های اصولی پاسخ‌گویی و مدیریت مصدومان در محیط‌های آلوده را از موضوعات مهم این حوزه آموزشی مورد توجه قرار داد.

آموزش‌های مرتبط با حوادث شیمیایی در شرایطی ارائه شد که نحوه مواجهه با این نوع مخاطرات، مستلزم رعایت الزامات تخصصی و شناخت دقیق شرایط محیط حادثه است و نیروهای امدادی باید برای مدیریت مصدومان در چنین موقعیت‌هایی از دانش و مهارت لازم برخوردار باشند.

نقش مرکز هدایت عملیات بحران در پاسخ اضطراری تشریح شد

ابراهیم زارع، کارشناس ارشد مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) وزارت بهداشت، نیز در دومین روز این دوره به تشریح وظایف و جایگاه این مرکز در فرایند مدیریت حوادث پرداخت.

محور اصلی آموزش وی، تبیین نقش مرکز هدایت عملیات بحران در گردآوری و ساماندهی اطلاعات مربوط به حادثه و تنظیم پاسخ اضطراری بود که در این چارچوب، اهمیت اطلاعات در مدیریت شرایط بحرانی و سازماندهی اقدامات پاسخ‌گویی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین امیرحسین هاشمی، رئیس اداره آموزش اورژانس پیش‌بیمارستانی قم، آموزش‌های مربوط به ارزیابی صحنه حادثه را ارائه کرد و مباحث تخصصی مرتبط با این بخش را برای کارشناسان حاضر در دوره تشریح کرد.

ارزیابی صحنه حادثه از جمله محورهای مهم آموزش نیروهای پیش‌بیمارستانی در مواجهه با موقعیت‌های پرخطر به شمار می‌رود و در این دوره، این موضوع در کنار سایر سرفصل‌های تخصصی پاسخ به حوادث و مدیریت مصدومان مورد توجه قرار گرفت.