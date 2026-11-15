به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی عصر امروز یکشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران غله شهرستان‌های لرستان با تأکید بر نقش واحدهای شهرستانی در تحقق اهداف کلان سازمان اظهار کرد: خدمت‌رسانی مستمر و باکیفیت به مردم استان و تضمین پایداری تأمین کالاهای اساسی، اولویت اصلی مجموعه غله است و تحقق این هدف به نظارت دقیق و تعامل مستمر میان مدیریت استان و شهرستان‌ها نیاز دارد.

وی همچنین خواستار توجه ویژه مدیران شهرستان‌ها به رعایت استانداردها در فرآیند انبارداری، نظارت دقیق بر روند توزیع و پیگیری به‌موقع مسائل و چالش‌های پیش‌رو شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت نیروهای مجموعه افزود: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از خرد جمعی و تقویت همکاری در همه سطوح، فرآیندهای خدمت‌رسانی را بهبود بخشیم.