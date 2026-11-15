به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو در عصر یکشنبه در بازدید از عملیات سامان‌دهی محوطه مجموعه تاریخی گنبد سبز قم، روند اجرای این طرح و مسائل مرتبط با بافت تاریخی و بناهای میراثی شهر را بررسی کرد.

پس از آن، نشستی با حضور مدیران ارشد شهری، اعضای شورای اسلامی شهر قم و مدیرکل و معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

در این نشست، مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با بافت تاریخی، معماری شهری، سامان‌دهی بناها و آثار فرهنگی و تاریخی، وضعیت حرائم میراث فرهنگی و روند مرمت و بهسازی ابنیه تاریخی کلان‌شهر قم مورد بررسی قرار گرفت.

محور اصلی گفت‌وگوها به چگونگی سامان‌دهی بافت تاریخی و بناهای واجد ارزش، تعیین تکلیف حرائم میراث فرهنگی و همچنین برنامه‌ریزی برای حفاظت، مرمت و بهسازی محوطه‌ها و بناهای تاریخی اختصاص داشت.

در ادامه این نشست، مجری طرح سامان‌دهی محوطه مجموعه تاریخی گنبد سبز گزارشی از روند پیشرفت عملیات و مراحل انجام‌شده در این طرح ارائه کرد.

مدیران حاضر نیز دیدگاه‌ها و راهکارهای اجرایی خود را درباره روند اجرای طرح و مسائل مرتبط با سامان‌دهی این مجموعه تاریخی مطرح کردند و بر بررسی موضوعات موجود در چارچوب هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید شد.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده این اداره‌کل در ارتباط با طرح سامان‌دهی مجموعه گنبد سبز ارائه کرد.

وی همچنین فعالیت‌های در حال انجام در بافت تاریخی و بازار قدیم قم را تشریح کرد و به اقداماتی که در محدوده چهارسوق، تیمچه بزرگ بازار و کاروانسرای حاج عسگرخان در حال پیگیری است، اشاره کرد.

احمدی با اشاره به جایگاه میراث فرهنگی و تاریخی استان قم و ظرفیت مجموعه تاریخی گنبد سبز گفت: حفظ هویت تاریخی و معماری اصیل شهر نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و نهادهای نظارتی است.

وی افزود: بافت تاریخی و حرائم آن سرمایه‌هایی بی‌جانشین هستند و غفلت از این ظرفیت‌ها می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری به هویت شهری قم وارد کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم تصریح کرد: رفع موانع و سرعت‌بخشی به طرح‌های مرمتی باید در اولویت برنامه‌های شهری قرار گیرد.

در این نشست همچنین موضوعات مرتبط با وضعیت بناهای تاریخی و نحوه سامان‌دهی آثار و محوطه‌های واجد ارزش تاریخی قم در چارچوب مسائل شهری و میراثی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

روح‌الله امراللهی، رئیس شورای اسلامی شهر قم؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی استقامت، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم؛ سیدمحمدحسین دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم؛ محمد رمضانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم؛ حسین رضایی‌نسب، مدیر منطقه یک شهرداری قم؛ رضا ذکایی، مدیر منطقه هفت شهرداری قم و علیرضا خاکی، مدیرعامل سازمان بهسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر در این نشست حضور داشتند.