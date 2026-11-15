https://mehrnews.com/x3dCxp ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵ کد مطلب 7012163 استانها گیلان استانها گیلان ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵ تالش در محاصره باران؛ معابر شهری زیر آب رفتند تالش- بارش شدید باران در تالش موجب آبگرفتگی معابر شهری و دشواری تردد در برخی خیابانها شد. دریافت 7 MB فیلم: هاجر نخستین کد مطلب 7012163 کپی شد مطالب مرتبط تالش شب ۲۵۹؛ روایتی از ایستادگی و همبستگی مردم در میدان فرماندار تالش: عدالت آموزشی باید در دورترین مناطق شهرستان محقق شود دستیار: ظرفیت مولدسازی املاک آموزشی تالش مغفول مانده است تالش زیر بارشهای پاییزی؛ باران همچنان میبارد برچسبها تالش بارش باران آبگرفتگی معابر
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