به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز عصر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با اعضای بسیج دانشجویی استان بوشهر اظهار کرد: پیوند دانشگاه با بخش اجرایی و اقتصادی استان می‌تواند زمینه شناسایی مسائل واقعی تولید و تجارت و ارائه راهکارهای علمی برای رفع مشکلات را فراهم کند.

وی با اشاره به سهم بیش از ۴۰ درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی استان بدون احتساب نفت افزود: اداره‌کل صمت در چهار حوزه صنعت، معدن، بازرگانی و بازرسی مسئولیت دارد و حدود ۶۰ هزار واحد صنفی در استان با فعالیت ۱۰۰ اتحادیه و ۱۰ اتاق اصناف مشغول به کار هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت استان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با فعالیت‌های این بخش ارتباط دارند، نقش آن را در اقتصاد و اشتغال استان تعیین‌کننده دانست.

حرکت صنایع پتروشیمی به سمت تکمیل زنجیره ارزش

کشاورز با اشاره به فعالیت حدود ۶۰۰ واحد صنعتی در استان تصریح کرد: توسعه صنعتی باید متوازن و متناسب با ظرفیت شهرستان‌ها دنبال شود و یکی از رویکردهای اصلی در این زمینه، فاصله گرفتن از خام‌فروشی و ایجاد حلقه‌های تکمیلی تولید است.

وی ادامه داد: در صنایع پتروشیمی و سایر بخش‌های صنعتی باید با توسعه صنایع پایین‌دستی، مواد اولیه به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند تا سهم بیشتری از منافع اقتصادی این فعالیت‌ها در استان باقی بماند.

فعال‌سازی ظرفیت معادن با ارزش اقتصادی بالاتر

مدیرکل صمت استان بوشهر با اشاره به وجود بیش از ۲۵۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان گفت: حدود ۱۴۰ معدن از این تعداد فعال هستند که بخش عمده فعالیت آن‌ها به استخراج مصالح ساختمانی اختصاص دارد.

کشاورز افزود: با وجود ذخایر معدنی قابل توجه در استان، ظرفیت اقتصادی این بخش هنوز به‌طور کامل محقق نشده است؛ به همین دلیل با پیگیری از وزارت صمت، سازمان ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و شورای معادن، شناسایی و بهره‌برداری از مواد معدنی راهبردی و دارای ارزش افزوده بیشتر از جمله سلستین، فسفات، بیتومین، بوکسیت و دولومیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از توان دانشگاه‌ها، مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان در شناسایی و بهره‌برداری از ذخایر معدنی تأکید کرد و از همکاری‌های تخصصی و بین‌المللی در این زمینه استقبال کرد.

تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی بوشهر

کشاورز با اشاره به ظرفیت تجاری و بندری استان اظهار کرد: بوشهر با برخورداری از ۱۴ بندر و ناوگان سنتی لنج‌داری، ظرفیت قابل توجهی در مبادلات تجاری دارد و برای حفظ پایداری تجارت خارجی باید مسیرها و مقاصد صادراتی متنوع‌تری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

وی افزود: وابستگی تجارت استان به یک مقصد خاص می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادی ایجاد کند؛ از این رو توسعه کریدورهای تجاری و تقویت ارتباط با بازارهای جایگزین از جمله عمان، قطر، پاکستان و عراق در برنامه‌های این اداره‌کل قرار دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر همچنین به مسئولیت این مجموعه در کارگروه‌هایی مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه توسعه صادرات و ساماندهی مبادلات مرزی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت این شوراها برای رفع موانع تولید و تقویت تجارت استان دنبال می‌شود.

کشاورز در پایان با استقبال از دیدگاه‌ها و مطالبات دانشجویان، بر آمادگی اداره‌کل صمت برای استفاده از توان پژوهشی، علمی و ایده‌های نوآورانه جامعه دانشگاهی در تدوین تصمیمات و برنامه‌های اقتصادی استان تأکید کرد.