به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین عصر یکشنبه به مناسبت سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، به همراه جمعی از همراهان از یکی کافه‌کتاب های شهر گرگان بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل این مجموعه فرهنگی قرار گرفت.



وی در این بازدید با اشاره به اهمیت حضور مجموعه‌های تخصصی در عرصه فرهنگ و هنر اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های فرهنگی باید با مشارکت بیشتر فعالان این حوزه و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی دنبال شود.



گلچین با بیان اینکه مجموعه‌های فرهنگی فعال می‌توانند نقش مؤثری در پویایی فضای فرهنگی جامعه داشته باشند، افزود: تقویت مشارکت بخش خصوصی فرصت بیشتری برای بروز خلاقیت، ابتکار عمل و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی فراهم می‌کند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین بر ضرورت حمایت از مجموعه‌های فرهنگی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت آن‌ها تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت نقش فعالان فرهنگی، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در سطح جامعه باشد.