به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین عصر یکشنبه به مناسبت سیوچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، به همراه جمعی از همراهان از یکی کافهکتاب های شهر گرگان بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیتها، ظرفیتها و مسائل این مجموعه فرهنگی قرار گرفت.
وی در این بازدید با اشاره به اهمیت حضور مجموعههای تخصصی در عرصه فرهنگ و هنر اظهار کرد: توسعه فعالیتهای فرهنگی باید با مشارکت بیشتر فعالان این حوزه و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی دنبال شود.
گلچین با بیان اینکه مجموعههای فرهنگی فعال میتوانند نقش مؤثری در پویایی فضای فرهنگی جامعه داشته باشند، افزود: تقویت مشارکت بخش خصوصی فرصت بیشتری برای بروز خلاقیت، ابتکار عمل و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی فراهم میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین بر ضرورت حمایت از مجموعههای فرهنگی و فراهمکردن بستر مناسب برای فعالیت آنها تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت کاهش تصدیگری دولت و تقویت نقش فعالان فرهنگی، میتواند زمینهساز گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری در سطح جامعه باشد.
گرگان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با تأکید بر نقش کافهکتابها در گسترش فعالیتهای فرهنگی گفت:حمایت ازمجموعههای فرهنگی و تقویت مشارکت بخش خصوصی میتواند به فضای فرهنگی استان کمک کند.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین عصر یکشنبه به مناسبت سیوچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، به همراه جمعی از همراهان از یکی کافهکتاب های شهر گرگان بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیتها، ظرفیتها و مسائل این مجموعه فرهنگی قرار گرفت.
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