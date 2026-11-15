به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر اعلام کرد: تأمین و توزیع سوخت در سطح استان بدون مشکل در حال انجام است و ذخایر انبارهای نفت منطقه نیز در وضعیت مطلوب قرار دارد.

بر اساس این اطلاعیه، کارت‌های اضطراری جایگاه‌های عرضه سوخت همچنان طبق روال گذشته در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دارند و تصمیمی برای جمع‌آوری آن‌ها اتخاذ نشده است.

این شرکت با اشاره به ضرورت تسهیل سوخت‌گیری و مدیریت مصرف از شهروندان خواست هنگام مراجعه به جایگاه‌ها، در صورت امکان از کارت هوشمند سوخت شخصی خود استفاده کنند تا روند خدمات‌رسانی با سهولت بیشتری انجام شود.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر همچنین بر تداوم تأمین و توزیع پایدار سوخت و استمرار خدمات‌رسانی به مردم استان تأکید کرد.