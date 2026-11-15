به گزارش خبرگزاری مهر، «حزام الاسد» از اعضای بلندپایه جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که تأمین امنیت تنگه باب‌المندب و مناطق کوهستانی، بیابانی و ساحلی پیرامون آن به دست نیروهای مسلح یمن، یک پیروزی تاریخی برای ملت این کشور به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد که این اقدام گامی راهبردی در راستای تقویت امنیت و سلامت کشتیرانی بین‌المللی و شکستی برای طرح‌های نظام عربستان سعودی و حامیان آن در تجاوز علیه ملت یمن است.

الاسد افزود که این طرح‌ها با هدف سلطه بر یمن، منابع و ظرفیت‌های آن و همچنین موقعیت راهبردی این کشور دنبال می‌شدند.

«ضیف‌الله الشامی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن ساعتی قبل اعلام کرد که منطقه راهبردی باب‌المندب پس از شکست سنگین و قاطع دشمن، کاملاً امن شده است.

الشامی با بیان این مطلب تأکید کرد که تحولات اخیر نشان‌دهنده تغییر معادلات در منطقه و ناکامی طرف مقابل در دستیابی به اهداف خود است.

باب‌المندب به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های راهبردی تجارت جهانی، در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به یکی از کانون‌های مهم تنش منطقه‌ای تبدیل شده است و نیروهای مسلح یمن در پی گسترش درگیری‌ها، نقش فعال‌تری در تحولات دریای سرخ و مقابله با محور آمریکایی ـ اسرائیلی ایفا کرده‌اند.