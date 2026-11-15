به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، شامگاه یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان با اشاره به نقش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی گفت: مصوبات این کارگروه با هدف پشتیبانی از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها اتخاذ می‌شود.

وی بازگشت منابع بانکی از محل بازپرداخت تسهیلات را ضروری دانست و افزود: از تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم و برای تسهیل فعالیت آن‌ها تلاش خواهیم کرد، اما دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز باید نسبت به بازپرداخت وام‌های دریافتی اقدام کنند تا امکان استفاده مجدد از این منابع برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان همچنین توضیح داد: واحدهای متأثر از جنگ، بنگاه‌هایی هستند که به‌طور مستقیم هدف قرار گرفته‌اند یا در زمینه صادرات، واردات و تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند.

