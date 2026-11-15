به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیرحسام اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در روستاهای شرق استان، بررسی موضوع و شناسایی عاملان این سرقت‌ها در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی و مخبران، موفق به شناسایی چهار سارق سابقه‌دار شدند.

رئیس پلیس آگاهی گلستان ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران در عملیاتی برای دستگیری متهمان اقدام کردند که سارقان هنگام مواجهه با مأموران مقاومت کردند و در نهایت پلیس با به‌کارگیری سلاح و براساس قانون، آن‌ها را زمین‌گیر و دستگیر کرد.

حسام با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان اظهار کرد: افراد دستگیرشده در جریان بازجویی‌های تخصصی به ارتکاب چندین فقره سرقت احشام در مناطق شرقی استان اعتراف کردند و پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک، تردد خودروهای ناشناس یا اطلاع از موارد مرتبط با جرائم و مسائل امنیتی، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.