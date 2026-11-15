کیارش بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای رصد مستمر بازار آبزیان، بررسی وضعیت عرضه و تقاضا و پایش قیمت محصولات شیلاتی، کارشناسان گروه توسعه آبزی‌پروری اداره کل شیلات لرستان از مراکز عرضه ماهی در شهر خرم‌آباد بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدید میدانی، قیمت انواع ماهیان پرورشی عرضه‌شده در بازار، به‌ویژه قزل‌آلای رنگین‌کمان، استعلام و بررسی شد که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل‌آلای زنده بین ۷۶۵ تا ۷۹۰ هزار تومان است.

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به اینکه اختلاف قیمت در مراکز عرضه به عواملی مانند کیفیت، وزن ماهی و محل فروش بستگی دارد، تصریح کرد: پایش منظم قیمت‌ها و بررسی شرایط عرضه و تقاضا، علاوه بر کمک به شفافیت بازار، می‌تواند در حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات شیلاتی سالم و باکیفیت مؤثر باشد.

بیرانوند ادامه داد: در این بازدید، راهکارهای تقویت زنجیره توزیع، عرضه مستقیم محصولات از مزارع پرورش ماهی به مراکز فروش و کاهش نقش واسطه‌ها با هدف متعادل‌سازی قیمت‌ها و افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان نیز بررسی شد.

وی ساماندهی شبکه توزیع و توسعه بازار مصرف آبزیان را از محورهای برنامه‌های شیلات لرستان برشمرد و گفت: تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات تازه و باکیفیت، در کنار حمایت از تولیدکنندگان، از اهداف مهم این برنامه‌هاست.