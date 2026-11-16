یه گزارش خبرنگار مهر، پیمان شکرزاده ، در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت فضای سبز شهری اظهار داشت: این طرح با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، پایش وضعیت سلامت درختان و ارتقای مدیریت علمی و هوشمند فضای سبز در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی افزود: در قالب این طرح، هر درخت دارای شناسه و شناسنامه اختصاصی خواهد شد و اطلاعاتی از جمله نوع گونه، سن تقریبی، وضعیت سلامت، شرایط رشد و میزان آسیب‌پذیری آن در سامانه تخصصی GIS ثبت می‌شود.

شهردار پاکدشت تصریح کرد: پس از ثبت اطلاعات، پلاک شناسایی اختصاصی بر روی هر درخت نصب می‌شود تا امکان دسترسی به سوابق و پایش مستمر وضعیت آن فراهم شود.

شکرزاده با اشاره به مزایای اجرای این طرح خاطرنشان کرد: شناسایی زودهنگام آفات و بیماری‌ها، برنامه‌ریزی برای آبیاری و تغذیه، پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و مدیریت دقیق عملیات هرس و نگهداری از جمله قابلیت‌هایی است که با اجرای این طرح فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های طبیعی شهر گفت: هدف از اجرای این طرح، حرکت از روش‌های سنتی نگهداری فضای سبز به سمت مدیریت علمی، مستمر و مبتنی بر اطلاعات است تا حفاظت از درختان شهری با دقت و برنامه‌ریزی بیشتری انجام شود.

شهردار پاکدشت در پایان اجرای این طرح را گامی در مسیر هوشمندسازی مدیریت فضای سبز دانست و بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقای کیفیت نگهداری از سرمایه‌های سبز شهری تأکید کرد.