به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی شامگاه یکشنبه در دویست‌وشصتمین اجتماع خیابانی مردم انقلابی و بصیر در میدان ۱۵ خرداد، در ابتدای سخنان خود، با قرائت دعایی در سوگ حضرت صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها)، با تشکر از برادران و خواهرانی که طی ماه‌های گذشته و شب‌های متوالی در مسیر مجاهدت در راه خدا و مقابله با دشمنان خدا و پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در این اجتماعات شرکت کرده‌اند، اظهار کرد: طبیعی است که حرکت ارزشمند و انقلابی شما مورد توجه وجود مقدس حضرت بقیةالله‌الاعظم (ارواحنا فداه) قرار می‌گیرد و قلب نازنین آن حضرت از شما خشنود و راضی خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به تقارن اجتماع انقلابی مردم با سالروز شهادت جان‌گداز مادر مظلوم حضرت بقیةالله‌الاعظم(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، تصریح کرد: اجتماع ارزشمند انقلابی شما در کنار تعظیم شعائر انقلاب و حمایت از نظام، به حساب عرض ارادت خاص و سوگواری ویژه برای صدیقه اطهر(سلام‌الله‌علیها) نیز محسوب می‌شود و توجه و عنایت خاص حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مسئله مهم در این حرکت‌ها، برخورداری از جوهره ولایتمداری است، اظهار داشت: برای شما عزیزان اندیشمند و دلداده خدا، پیامبر و اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، تمام ارزش و عظمت این مجاهدت‌ها در ایفای تکلیف شرعی و وظیفه دینی در مسیر حمایت از ولایت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) خلاصه می‌شود. اگر حرکت شما از این جوهره عظیم ولایتمداری برخوردار باشد، حرکتی بسیار ارزشمند است؛ اما اگر این جوهره در اساس و بنیان حرکت شما وجود نداشته باشد، شاید حتی دل و قلب و احساس خود شما نیز از آن رضایت پیدا نکند.

علم الهدی با اشاره به ضرورت توجه به مجاهدت‌های حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) برای اثبات ماهیت ولایی اجتماعات و مجاهدت‌های انقلابی مردم، خاطرنشان کرد: برای اثبات این حقیقت که تجمعات و مجاهدت‌های انقلابی شما در مسیر اجرای خط ولایتمداری است، باید به این نکته توجه کنید که حضرت صدیقه اطهر(سلام‌الله‌علیها) چرا به شهادت رسیدند و چرا آن‌قدر مقاومت کردند که هم میوه دلشان به شهادت رسید و هم خودشان با تحمل آن‌همه مصیبت و آسیب، مسیری سه‌ماهه از رنج و مظلومیت را طی کردند و در سن جوانی به شهادت رسیدند.

مجاهدت‌های مردم در مسیر صیانت از نظام اسلامی، حرکتی فاطمی است

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه جوهره اصلی مجاهدت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)، حمایت از نظام الهی و جلوگیری از انحراف مسیر رهبری امت بود، گفت: آنچه از حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) سر زد و به آن شهادت و مظلومیت عظیم منتهی شد، مسئله حمایت از نظام الهی بود؛ همان مسئله‌ای که پس از گذشت هزار و چهارصد سال، همچنان دل‌ها و قلب‌های شما را آکنده از عشق به صدیقه اطهر(سلام‌الله‌علیها) و دلسوزی و اندوه نسبت به مظلومیت زهرای مرضیه(سلام‌الله‌علیها) کرده است.

وی ادامه داد: وقتی با دقت به این مسئله نگاه می‌کنید، درمی‌یابید عملی که شما برادران و خواهران در این شب‌ها به‌عنوان مقاومت در مسیر نگهبانی و حفاظت از نظام انجام می‌دهید، حرکتی فاطمی و مجاهدتی زهرایی است. حرکتی که شما انجام می‌دهید، همان حرکتی است که وجود اقدس صدیقه اطهر(سلام‌الله‌علیها) انجام دادند و در حقیقت، شما در این شب‌ها مشغول انجام همان کاری هستید که حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) انجام دادند.

علم الهدی با اشاره به هدف اصلی حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) از مقاومت و مجاهدت در دفاع از ولایت، عنوان کرد: در عمق هدف صدیقه اطهر(سلام‌الله‌علیها) از این مقاومت و مجاهدت، این مسئله قرار داشت که نظام محفوظ بماند و نظام الهی تثبیت شود. وجود مقدس آن حضرت با انحراف رهبری و مدیریت امت از خط امامت، که همان خط نظام اسلامی و نظام الهی بود، مبارزه کردند و در این مسیر تا مرز شهادت پیش رفتند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در ادامه با اشاره به روایتی از گریه و اندوه حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) پس از رحلت پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، اظهار کرد: راوی نقل می‌کند که هنگام غروب آفتاب وارد قبرستان بقیع شدم. هیچ‌کس در بقیع حضور نداشت، اما از دور صدای ناله جان‌سوزی به گوش می‌رسید؛ درحالی‌که کسی را مشاهده نمی‌کردم. به آن سمت نگاه کردم و در گوشه‌ای از بقیع، در محل قبور شهدای احد، بانویی را دیدم که ایستاده و به‌شدت و با حالتی جان‌سوز اشک می‌ریخت و ناله می‌کرد.

وی افزود: این ناله به‌اندازه‌ای در دل من اثر گذاشت که به سمت آن بانو رفتم تا ببینم چه کسی است و چرا این‌گونه جان‌سوز گریه می‌کند. هنگامی که نزدیک شدم، دیدم وجود مقدس حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها)، دختر پیامبر خداست. به ایشان عرض کردم: ای دختر رسول خدا! خداوند متعال پیامبر را از این دنیا برد و از میان ما گرفت. همه ما داغدار و رنج‌دیده هستیم و از فراق و هجران پیامبر رنج می‌بریم. شما خاندان وحی و نبوت هستید و باید در برابر مصیبت صبر و بردباری داشته باشید؛ چرا این‌گونه بی‌تابی می‌کنید و در این ساعت از روز، به‌تنهایی به میان بقیع آمده‌اید و این‌چنین زار می‌زنید؟

انحراف مسیر امامت، عامل اندوه و گریه حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) بود

علم الهدی ادامه داد: راوی می‌گوید پس از اینکه این سخنان را به حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) گفتم، ایشان فرمودند: «تو خیال کرده‌ای من برای ازدست‌دادن پیامبر گریه می‌کنم؟ اشتباه می‌کنی؛ من برای رحلت رسول‌الله گریه نمی‌کنم. خیال کرده‌ای برای غصب خلافت و غصب فدک گریه می‌کنم؟ برای غصب فدک هم گریه نمی‌کنم.»

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: راوی می‌گوید عرض کردم پس اشک و گریه شما برای چیست؟ صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) فرمودند: «گریه من برای این است که اگر امروز این امت بر خلافت و ولایت علی اتفاق کرده بودند و مسیر رهبری و مدیریت جامعه دینی و امت اسلامی را از خط امامت منحرف نمی‌کردند، از امروز تا روز قیامت میان دو مسلمان اختلافی پیش نمی‌آمد؛ اما اکنون که رهبری را از خط امامت منحرف کردند، از امروز تا آن روزی که خداوند اراده کند، نه‌تنها مسلمانان دچار اختلاف می‌شوند، بلکه در جامعه اسلام و امت اسلامی، خون‌ریزی، کشتار، جنایت و بیدادگری حاکم خواهد شد. من برای این گریه می‌کنم که امت گرفتار شد؛ یعنی نظام اسلامی و نظام دینی از دست رفت و مسیر رهبری اسلام از جریان امامت، که تداوم وحی و نبوت بود، به‌کلی منحرف شد. این انحرافی که موجب ازدست‌رفتن این نظام شد، عامل گریه و اشک من است.»

وی با اشاره به تحقق آرمان حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: پس از گذشت هزار و چند صد سال از جریان مظلومیت صدیقه اطهر(سلام‌الله‌علیها)، این آرزوی فاطمی با پیروزی انقلاب مقدس اسلامی ما جامه عمل پوشید و در این کشور شیعه، حاکمیت ولایت و نظام الهی و اسلامی به‌طور کامل تثبیت شد.

علم الهدی ادامه داد: ۴۷ سال است که مردم ما در سایه حمایت از مقام ولایت و در پرتو حاکمیت اسلامی و الهی زندگی می‌کنند. در تمام این ۴۷ سال، دشمن با همه قدرت با ما جنگیده است. انقلاب مقدس اسلامی ما در این ۴۷ سال، مانند نهال و درختی بوده که به‌جای آب، خون در پای آن جریان داشته است و این انقلاب و نظام با خون شهیدان تا به امروز پابرجا مانده است؛ بااین‌حال، دشمنان بسیاری در سطح دنیا با این انقلاب و نظام دشمنی می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به تهاجم جریان استکباری علیه نظام اسلامی، اظهار کرد: اکنون نیز در برابر این تهاجم جنایت‌کارانه و نابرابری که جریان استکباری علیه ما آغاز کرده است، مسئله هسته‌ای و مسائل دیگر کشور مطرح نیست؛ آنچه برای دشمن اهمیت دارد، نظام اسلامی است. به همین دلیل، از همان روز نخست که تهاجم خود را آغاز کردند، اعلام کردند هدفشان براندازی این نظام است.

وی با اشاره به شباهت هدف دشمنان امروز با انحرافی که در جریان سقیفه بنی‌ساعده رخ داد، عنوان کرد: همان کاری که در سقیفه بنی‌ساعده اتفاق افتاد و مسلمانان را گرفتار کرد و صدیقه اطهر(سلام‌الله‌علیها) برای مقابله با آن مبارزه کردند و به شهادت رسیدند، اکنون نیز با تفاوتی تاریخی در برابر ما قرار گرفته است. پس از هزار و چند صد سال، با خون دلدادگان ولایت اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، نظام اسلامی و ولایی در این سرزمین حاکم شده است و دشمنان اسلام از همه نقاط دنیا با تمام توان به میدان آمده‌اند تا این نظام اسلامی و الهی را براندازی کنند.

آیت‌الله علم‌الهدی خطاب به مردم حاضر در اجتماع خیابانی گفت: شما برادران و خواهرانی که با این حمایت قهرمانانه و رادمردانه ایستاده‌اید، هم‌سنگر صدیقه اطهر(سلام‌الله‌علیها) هستید؛ یعنی در همان خطی ایستاده‌اید که حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها) ایستادند و در همان عرصه‌ای مقاومت می‌کنید که صدیقه اطهر(سلام‌الله‌علیها) در آن مقاومت کردند.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه ایستادگی مردم امروز با شرایط مقاومت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) تفاوت‌هایی دارد، اظهار داشت: شما امروز سالم و قدرتمند ایستاده‌اید، به دشمن توی دهنی زده‌اید و او را از تهاجم خود پشیمان کرده‌اید. تمام عوامل وجودی و ظرفیت‌های اجتماعی و ملی خود را پای این مسئله آورده‌اید تا دشمن را نابود کنید و تا امروز نیز پیروز بوده‌اید و موفق شده‌اید.