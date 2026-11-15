به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام زرندی در جریان دیدار با احمد محمدنژاد جوان، کشتی‌گیر پرافتخار و دارنده مدال طلای مسابقات جهانی ۲۰۲۶، با تجلیل از افتخارآفرینی این ورزشکار جوان، قهرمانی وی را نمادی از اقتدار، عزت و توانمندی جوانان ایران اسلامی دانست و بر حمایت دستگاه قضایی از قهرمانان ملی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، در این دیدار که با حضور جمعی از مسئولان قضایی استان برگزار شد، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند اظهار کرد: قهرمانی در عرصه‌های بین‌المللی، به‌ویژه در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران را تحت‌الشعاع قرار دهند، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی افزود: امروز جوانان ورزشکار کشور با تلاش، اراده و پشتکار خود پرچم پرافتخار ایران اسلامی را در میادین جهانی به اهتزاز درمی‌آورند و این موفقیت‌ها پیام روشنی از روحیه استقامت، خودباوری و قدرت ملت ایران به جهانیان منتقل می‌کند.

زرندی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید و عزیزمان در زمینه ضرورت قدرتمند شدن کشور در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: قدرت و اقتدار ملی صرفاً به یک حوزه محدود نمی‌شود و ورزش نیز یکی از عرصه‌های مهم نمایش توانمندی ایران است؛ قهرمانی جوانان ایرانی در رقابت‌های جهانی نشان می‌دهد که فشارها و محدودیت‌های دشمنان نتوانسته است اراده و انگیزه ملت ایران را تضعیف کند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه قدرت جسمانی و توانمندی علمی در آموزه‌های دینی بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم، در آیه ۲۴۷ سوره بقره، هنگام معرفی طالوت به‌عنوان فرمانروای بنی‌اسرائیل، بر برخورداری او از دانش و توانایی جسمانی تأکید می‌کند؛ «وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ». این آیه نشان می‌دهد که علم، دانش و قدرت جسمانی از ظرفیت‌های ارزشمند برای ایفای مسئولیت‌های مهم هستند.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) نیز می‌فرمایند: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِیُّ خَیْرٌ وَأَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِیفِ»؛ مؤمن توانمند از مؤمن ناتوان بهتر و نزد خداوند محبوب‌تر است. همچنین در تفسیر آیه شریفه «وَلَا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا» بر اهمیت توجه انسان به سلامت، توان جسمانی و حفظ نیرو و ظرفیت‌های خود تأکید شده است.

زرندی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و اعتقادی این ورزشکار جوان خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاهد هستیم که جوانان مؤمن و متعهد کشور در کنار پرورش توانایی‌های جسمانی، به رشد علمی و معنوی خود نیز توجه دارند و این ترکیب ارزشمند می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بزرگ‌تر باشد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه پس از گذشت ۳۱ سال، بار دیگر مدال طلای رقابت‌های جهانی کشتی به مشهد مقدس رسیده، گفت: این افتخارآفرینی برای شهر امام رضا(ع) بسیار ارزشمند است و امیدواریم این ورزشکار شایسته در سایه ایمان، توکل به خداوند و استمرار تلاش، موفقیت‌های بیشتری را در میادین جهانی و المپیک کسب کند.

وی با اعلام حمایت دستگاه قضایی استان از این قهرمان ملی اظهار کرد: قهرمانان کشور باید به شکل‌های مختلف مورد حمایت قرار گیرند و مجموعه قضایی استان نیز خود را حامی این جوانان می‌داند؛ چنانچه در مسیر فعالیت حرفه‌ای یا در ارتباط با مسائل و مشکلات احتمالی با موانع و مشکلاتی مواجه شوند، دستگاه قضایی آمادگی دارد در چارچوب قانون، موضوعات مربوط را پیگیری و حمایت‌های لازم را انجام دهد.

زرندی بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های مسئول به قهرمانان ورزشی تأکید کرد و گفت: افتخارآفرینی در سطح جهان حاصل سال‌ها تلاش، تمرین و تحمل سختی‌هاست و شایسته است چنین سرمایه‌های ارزشمندی پس از کسب موفقیت، مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند. بر این اساس، حمایت از این جوانان باید فراتر از تقدیرهای کلامی باشد و در عمل نیز زمینه‌های لازم برای تداوم موفقیت آنان فراهم شود.

در این دیدار همچنین احمد محمد نژاد جوان، قهرمان مسابقات جهانی کشتی در وزن ۶۱ کیلوگرم نیز با ابراز خرسندی از حضور در جمع مسولان قضایی و تقدیر از توجه دستگاه قضایی به موضوع ورزش و حمایت از ورزشکاران گفت: بسیار خوشحالم که با عنایت امام رضا علیه السلام و دعای خیر مردم عزیز توانستم پس از ۳۱ سال افتخاری بزرگ برای ایران بدست آورم و طلای مسابقات کشتی جهان در سال ۲۰۲۶ را کسب کنم.

این قهرمان کشتی جهان افزود: بالا رفتن پرچم کشور عزیزمان در این صحنه جهانی بالاترین افتخار برای من بود و احساسی که در لحظه بالا رفتن پرچم مان در وجود من بود قابل توصیف نیست و در این مسابقات معجزه خداوند متعال را به چشم خود دیدم و در لحظات سخت و نفسگیر احساس می کردم یک نیرویی غیر از خودم به من کمک می کند و آن نیرو چیزی جز عنایت خدا، لطف امام رضا علیه السلام و دعای خیر مردم نبود.

گفتنی است؛ در این دیدار، درباره برخی مسائل و نیازهای این قهرمان کشتی، از جمله حمایت‌های لازم برای تداوم فعالیت حرفه‌ای، امکانات تمرینی و ظرفیت‌های قانونی حمایت از مدال‌آوران نیز گفت‌وگو و تبادل نظر و از زحمات این قهرمان جهانی توسط رییس کل دادگستری خراسان رضوی با اهداء لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.