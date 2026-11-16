حمید فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه علاقه‌مندی خود به کتاب و کتاب‌خوانی اظهار کرد: خواهرم از کودکی اهل مطالعه بود و همین موضوع باعث شد پای من نیز به کتابخانه باز شود. تا ۱۸ سالگی عضو پنج کتابخانه عمومی شهر بودم و همین علاقه، مسیر تحصیلی و حرفه‌ای مرا به سمت رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی هدایت کرد.

کتابدار کتابخانه سیار طرقبه شاندیز با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ در مجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مشغول فعالیت است، افزود: کتابخانه سیار طرقبه شاندیز از خردادماه ۱۴۰۲ فعالیت خود را با ارائه خدمات به پنج روستای ازغد، جاغرق، کنگ، نغندر و طرقدر آغاز کرد و این خدمات تاکنون با استقبال خوبی از سوی اهالی، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، ادامه داشته است.

جذب مخاطبانی که با کتاب قهر کرده‌اند، مهم‌ترین چالش کتابداران سیار است

وی با اشاره به دشواری‌ها و چالش‌های فعالیت در کتابخانه‌های سیار بیان کرد: رانندگی در جاده‌های کوهستانی و پرپیچ‌وخم، شرایط آب‌وهوایی دشوار در فصل‌های مختلف سال و نبود فضای ثابت و دائمی برای ارائه خدمات، بخشی از مشکلات این حوزه است. از سوی دیگر، کتابخانه سیار تنها چند ساعت در هفته در هر روستا حضور دارد و باید در همین فرصت محدود، نیازهای مطالعاتی کودکانی را پاسخ دهد که دسترسی مستقیمی به کتابخانه ندارند.

فیضی ادامه داد: با وجود همه این مسائل، به اعتقاد من مهم‌ترین چالش کتابداران، به‌ویژه کتابداران سیار، جذب مخاطبانی است که دیگر عادت به سراغ گرفتن از کتاب ندارند و باید برای آشتی دادن آن‌ها با مطالعه راهکارهای تازه‌ای پیدا کرد.

کتابدار کتابخانه سیار طرقبه شاندیز با اشاره به تأثیر پیشرفت فناوری و هوش مصنوعی بر دسترسی سریع‌تر افراد به اطلاعات گفت: افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات به کمک فناوری اتفاق مثبتی است، اما مسئله اینجاست که چگونه می‌توان در کنار استفاده از این امکانات، وابستگی صرف به تکنولوژی را کاهش داد و سطح مطالعه را در میان افرادی که به اصطلاح با کتاب قهر کرده‌اند، افزایش داد.

انتظار کودکان برای رسیدن کتابخانه سیار، شیرین‌ترین بخش فعالیت ماست

وی با اشاره به ظرفیت‌های این شیوه خدمت‌رسانی اظهار کرد: تنوع فعالیت‌ها، ارتباط با افراد از اقشار مختلف و حضور در محیطی سرشار از کتاب و کتاب‌خوانی، از جذابیت‌های این شغل است. به‌ویژه فضای پرنشاط کتابخانه سیار و ارتباط صمیمانه با کودکان، خستگی ناشی از دشواری‌های کار را از بین می‌برد.

فیضی افزود: کتابخانه سیار برخلاف کتابخانه‌های ثابت، محدودیت‌های کمتری برای ایجاد ارتباط و تعامل میان کودکان دارد. آن‌ها می‌توانند در کنار بازی، گفت‌وگو و ارتباط دوستانه با یکدیگر، از خدمات کتابخانه‌ای نیز بهره‌مند شوند.

کتابدار کتابخانه سیار طرقبه شاندیز با بیان اینکه گاهی کودکان پیش از رسیدن خودرو کتابخانه در محل توقف، با کتاب در دست منتظر می‌مانند، گفت: برخی از این کودکان تقریباً تمام کتاب‌های موجود در مجموعه را مطالعه کرده‌اند. با اینکه به‌صورت مستمر برای خرید و تأمین منابع جدید اقدام می‌کنیم، اما این میزان از استقبال و درخواست، گاهی فراتر از ظرفیت منابع موجود است.

وی از خانواده‌ها و اعضای کتابخانه‌های عمومی خواست با اهدای کتاب‌های خوانده‌شده خود، به گردش منابع و استفاده دوباره از کتاب‌های ارزشمند کمک کنند تا امکان بهره‌مندی مخاطبان بیشتری از این منابع فراهم شود.

وقتی یک کشاورز روستایی، کتابخانه سیار را به گنجینه‌ای از کتاب‌های ارزشمند تبدیل کرد

فیضی در ادامه به بیان خاطره‌ای از فعالیت خود در روستاها پرداخت و گفت: روزی پیرمردی کشاورز در یکی از روستاهای محل خدمت، با دیدن کتابخانه سیار و مجموعه کتاب‌های آن با اشتیاق به سراغم آمد. پس از ورق زدن کتاب‌ها، از پیدا کردن کتاب «شهر گربه‌ها» اثر هاروکی موراکامی ابراز خوشحالی کرد و گفت مدت‌هاست به دنبال این کتاب می‌گردد.

کتابدار کتابخانه سیار طرقبه شاندیز ادامه داد: وقتی شرایط عضویت و امانت رایگان کتاب را برایش توضیح دادم، با تعجب گفت حاضر است هر مبلغی را که بخواهم برای داشتن آن کتاب بپردازد. در ادامه، تصویری از کتابخانه شخصی خود نشانم داد که تقریباً تمام آثار این نویسنده و مجموعه بزرگی از کتاب‌های ارزشمند دیگر را در آن نگهداری می‌کرد.

وی افزود: از او خواستم از این پس هر هفته چند کتاب به کتابخانه سیار اهدا کند. پیرمرد نیز با خنده گفت: «آمدیم یک چیزی بگیریم، حالا باید یک چیزی هم بدهیم؟» با این حال، بخش قابل توجهی از کتاب‌های جدیدی که امروز در کتابخانه سیار ما وجود دارد، حاصل همین اهدای کتاب‌هاست.

فیضی با اشاره به جایگاه کتابداران در ترویج فرهنگ مطالعه خاطرنشان کرد: آرزو دارم کتابداران، به‌عنوان واسطه‌های میان مردم و دانش، بیش از گذشته شناخته شوند و جایگاه شایسته خود را در جامعه پیدا کنند.