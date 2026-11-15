به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه مدیریت بهینه انرژی استان، مدیریت مصرف را ضرورتی برای حفظ پایداری شبکه انرژی دانست و اظهار کرد: عبور از فصل سرد سال بدون همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی، واحدهای تولیدی و رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست و همه بخش‌ها باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند.

وی با اشاره به طرح مکرر هشدارها و برنامه‌های مدیریت مصرف در نشست‌های تخصصی و شوراهای مرتبط افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، مصرف بالای انرژی همچنان یکی از چالش‌های جدی کشور است و صرفه‌جویی در مصرف برق، گاز و آب باید به یک رفتار عمومی تبدیل شود.

استاندار گلستان با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی و شرایط موجود کشور گفت: تلاش‌های دولت، وزارت نفت و شرکت ملی گاز بخشی از مشکلات را برطرف کرده است، اما استمرار پایداری انرژی به مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، اداری، عمومی و تولیدی وابسته است.

طهماسبی فرهنگ‌سازی را محور اصلی اصلاح الگوی مصرف دانست و گفت: رسانه ملی، مطبوعات و رسانه‌های محلی، شبکه‌های اجتماعی، روحانیون، دانشگاه‌ها و مدارس باید با اطلاع‌رسانی مؤثر، مردم را به رعایت اصول مصرف بهینه ترغیب کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت دمای متعارف در ساختمان‌ها خاطرنشان کرد: حتی کاهش چند درجه‌ای دمای محیط‌های داخلی می‌تواند در کاهش مصرف و جلوگیری از فشار بر شبکه انرژی تأثیرگذار باشد و این موضوع باید در منازل، ادارات و مراکز عمومی مورد توجه قرار گیرد.

نظارت بر توزیع سوخت و خدمات‌رسانی به مردم

استاندار گلستان در ادامه با تأکید بر لزوم تأمین بدون وقفه سوخت مورد نیاز شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق روستایی، از فرمانداران، بخشداران و دهیاران خواست نظارت میدانی بر روند توزیع سوخت و خدمات‌رسانی را افزایش دهند.

طهماسبی با اشاره به نقش واحدهای صنفی در تأمین نیازهای عمومی مردم اظهار کرد: فعالیت نانوایی‌ها و سایر مراکز خدماتی در شرایط حساس اهمیت ویژه‌ای دارد و واحدهایی که از انجام مسئولیت اجتماعی خود در مواقع بحرانی خودداری می‌کنند، باید مورد بررسی قرار گیرند و در صورت تخلف با آن‌ها برخورد قانونی شود.

وی همچنین خواستار کنترل تجهیزات گرمایشی پرمصرف در فضاهای باز شد و افزود: استفاده غیرضروری از این تجهیزات باید مدیریت شود و در صورت بی‌توجهی به ضوابط، برخوردهای لازم صورت گیرد.

توسعه انرژی خورشیدی و تقویت زیرساخت‌ها

استاندار گلستان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های دولت چهاردهم برشمرد و بر گسترش استفاده از سامانه‌های خورشیدی در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و بخش‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی نوسازی تجهیزات گرمایشی، بهسازی زیرساخت‌های انرژی و بازسازی موتورخانه‌ها را از دیگر ضرورت‌های کاهش مصرف عنوان کرد و گفت: اجرای برنامه‌های اصولی و بلندمدت در کنار رعایت استانداردهای فنی و الزامات پدافند غیرعامل می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات در زمان اوج مصرف جلوگیری کند.

طهماسبی همچنین تأمین ذخایر سوخت مراکز حساس و حیاتی، به‌ویژه بیمارستان‌ها را ضروری دانست و از دستگاه‌های خدمات‌رسان خواست ضمن پیش‌بینی نیازهای احتمالی، پایش مستمر زیرساخت‌های انرژی را در دستور کار قرار دهند.

وی با هشدار نسبت به سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه حمل‌ونقل و توزیع سوخت تأکید کرد: در شرایطی که تأمین انرژی و سوخت از نیازهای اساسی مردم محسوب می‌شود، هرگونه بهره‌برداری غیرقانونی از شرایط موجود و سوءاستفاده از نیاز شهروندان باید با قاطعیت پیگیری و با متخلفان برخورد شود.