به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه فایننشال تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برنامه‌ای برای دیدار با رهبر کره شمالی، چه در چین و چه در فیلیپین، ندارد.

این روزنامه همچنین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که چین، روسیه و آمریکا تصمیم گرفته‌اند پیش از برگزاری نشست سه‌جانبه، درباره دستور کار آن به توافق نرسند.

بر اساس این گزارش، یک مقام آمریکایی نیز اعلام کرده است که ترامپ در جریان نشست با رهبران چین و روسیه، موضوع کنترل و محدودسازی تسلیحات هسته‌ای را مطرح خواهد کرد.