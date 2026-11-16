به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ریاست و هیئت رئیسه این دانشگاه در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ورود غیرمجاز یکی از بیماران به فضای پاویون کارورزان دختر و نگرانی‌های جدی ایجادشده پیرامون نحوه برخورد اولیه با این حادثه، مراتب همدردی و حمایت کامل خود را از کارورزان اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، پرونده این اتفاق بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، جهت بررسی دقیق، احراز هویت و برخورد قانونی بازدارنده با فرد متخلف از طریق معاونت حقوقی دانشگاه به مراجع قضایی ارجاع شده و تا صدور حکم نهایی بدون مسامحه دنبال خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین اعلام کرد: در کنار روند قضایی، هیئت ویژه‌ای به دستور مستقیم رئیس دانشگاه مأمور شده است تا نحوه عملکرد واحد انتظامات، سوپروایزر شیفت و مسئولان وقت بیمارستان را به‌صورت دقیق بررسی کند و هرگونه سهل‌انگاری یا بی‌توجهی به گزارش کارورزان، تخلف اداری محسوب شده و با خاطیان برخورد قاطع انضباطی صورت خواهد گرفت.

این دانشگاه در راستای ایمن‌سازی پاویون‌ها و بدون انتظار برای پایان تحقیقات، اقدامات فوری را از امروز در بیمارستان امام حسن (ع) و سایر مراکز تابعه آغاز کرده است که شامل بازبینی و تعویض فوری تمامی قفل‌ها و نصب سیستم‌های کنترل تردد هوشمند، استقرار نگهبان اختصاصی و افزایش گشت‌های نظارتی در شیفت‌های شب و راه‌اندازی خط ارتباطی مستقیم و اضطراری میان کارورزان و دفتر بازرسی دانشگاه است.

در پایان این اطلاعیه تاکید شده است: دانشجویان سرمایه‌های اصلی نظام سلامت هستند و هیئت رئیسه دانشگاه بر خود فرض می‌داند فضایی امن و آرام را برای استراحت و فعالیت‌های علمی آنان تضمین کند. نتایج بررسی‌های انضباطی و اقدامات انجام‌شده ظرف ۴۸ ساعت آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.