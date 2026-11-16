به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با انتشار فراخوانی، از پژوهشگران، استادان دانشگاه و علاقه‌مندان دعوت کرد مقالات علمی خود را با موضوع «مد، لباس و فرهنگ نوجوانان» برای انتشار در پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی کودک و نوجوان ارسال کنند.

این فراخوان با هدف توسعه پژوهش‌های علمی و بومی در حوزه مد و پوشاک نوجوانان و بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و هویتی این موضوع منتشر شده است.

در متن این فراخوان تأکید شده است که مد و لباس در زندگی نوجوانان تنها به جنبه‌های مصرفی و زیبایی‌شناختی محدود نمی‌شود، بلکه بستری برای شکل‌گیری هویت، مواجهه با هنجارهای جنسیتی و فرهنگی، ابراز عاملیت فردی و تعامل با رسانه‌ها و جهان پیرامون به شمار می‌رود. با وجود اهمیت روزافزون این موضوع در عصر رسانه‌های دیجیتال، پژوهش‌های عمیق و بومی در این زمینه همچنان محدود است.

بر اساس این فراخوان، محورهای مورد توجه شامل نقش رسانه‌های دیجیتال و اینفلوئنسرها در بازنمایی مد، تأثیر خانواده و طبقه اجتماعی بر گرایش نوجوانان به پوشاک، رابطه مد با هویت و جنسیت، تصویر بدن و فشارهای اجتماعی، مصرف نمادین پوشاک و برندگرایی، طراحی مشارکتی لباس با محوریت عاملیت نوجوانان و همچنین مد پایدار و اخلاق مصرف است.

همچنین بررسی تاریخ پوشاک نوجوانان در ایران، بازخوانی میراث فرهنگی در طراحی بومی، تعامل مد جهانی با هنجارهای دینی و فرهنگی، بازنمایی پوشش نوجوانان در رسانه‌ها و کتاب‌های آموزشی و بررسی سیاست‌گذاری فرهنگی در این حوزه از دیگر محورهای این فراخوان به شمار می‌روند.

پژوهشگران و علاقه‌مندان می‌توانند مقالات علمی خود را از طریق سامانه پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی کودک و نوجوان به نشانی زیر ارسال کنند:

https://cssca.ricac.ac.ir/contacts?_action=loginForm

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر، امکان تماس با شماره ۸۸۹۰۲۲۱۳، داخلی ۴۰۲، و ارسال پیام در پیام‌رسان بله به شناسه @rmehri110 فراهم است.

این فراخوان از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و با هدف گسترش مطالعات علمی در زمینه مد، پوشاک و فرهنگ نوجوانان منتشر شده است.