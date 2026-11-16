ایرج صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات امدادرسانی به مصدومان این حادثه اظهار کرد: به دنبال وقوع حادثه، بلافاصله تیم‌های امدادی و درمانی در محل حاضر شدند و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان آغاز شد.

وی با تشریح آمار مصدومان افزود: در این حادثه ۱۸ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۵ نفر در بیمارستان رسول اکرم آبدانان بستری هستند، یک نفر برای ادامه درمان تخصصی به مرکز استان اعزام شده و ۱۱ نفر نیز در بیمارستان دزفول بستری هستند.

صفری تصریح کرد: خوشبختانه مشکل خاصی در میان مصدومان وجود ندارد و وضعیت کلی آنان پایدار است و امیدواریم با ادامه روند درمان، شاهد بهبودی کامل همه این عزیزان باشیم.

مدیر شبکه بهداشت آبدانان درباره روند امدادرسانی خاطرنشان کرد: اولین تماس با شبکه بهداشت ساعت ۱۹:۳۷ دقیقه دریافت شد و بلافاصله پزشک و تیم امدادی به محل حادثه اعزام شدند و موضوع نیز به رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اطلاع داده شد و تیم مدیریت بحران در جریان قرار گرفت.

وی افزود: به دلیل گستردگی حجم حادثه، آمبولانس‌هایی از شهرستان‌های آبدانان، دهلران، دزفول و شوش به محل اعزام شدند و نیروهای هلال احمر و امداد و نجات نیز با ما همکاری کردند و توانستیم در کمتر از دو ساعت تمام مصدومان را تعیین تکلیف کنیم.

صفری در پایان گفت: بخشی از مصدومان برای دریافت خدمات درمانی بهتر به مراکز درمانی خوزستان اعزام شدند و تعدادی نیز در حوزه جنوب و آبدانان تحت درمان قرار گرفتند؛ علت حادثه هم توسط کارشناسان در دست بررسی است و به محض مشخص شدن ابعاد آن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.