محمد عرب در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارها گفته ایم که ثبت یک روستا به عنوان روستای جهانی چه در حوزه گردشگری و چه صنایع دستی و یا انتخاب یک روستا به عنوان منطقه نمونه گردشگری گام اول است و به تنهایی نمی توان تحول آفرین باشد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی بیان کرد: اگر جوامع محلی بعد از ثبت جهانی آموزش ببینند و خودشان پای کار باشند بی شک نقش مهمی در جذب گردشگر ایفا خواهند کرد.

وی درباره روستای جهانی خراشاد یادآور شد: به عنوان مثال در روستای خراشاد اتفافات خوبی رخ داده است ولی نکته مهم این است که برخی از اهالی خراشاد ساکن دائمی این روستا نیستند و روزهای تعطیل و پنج شنبه جمعه ها به روستا می روند.

عرب تأکید کرد: بازارچه صنایع دستی خراشاد در دست احداث است ولی باید به این نکته توجه کنیم که تورم و گرانی بر خرید مردم در حوزه گردشگری و صنایع دستی تأثیر گذاشته است.

وی تصریح کرد: در ۶ ماهه سال ۱۴۰۵ تعداد ۶ کارگاه آموزش جوامع محلی در روستای چنشت، چهار کارگاه در روستای اصفهک و بیش از ۱۰ کارگاه هم در افین برگزار شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی بیان کرد: همچنین ۲۶ کارگاه برای فعالیت گردشگری در ۶ ماهه سال ۱۴۰۵ برگزار کردیم.

عرب با بیان اینکه برگزاری این کارگاه یکی از برنامه های مهم در شرایط جنگی و بحران ها که تعداد گردشگر کمتری وارد می شود، بوده است، گفت: برخی از کارگاه هایی که در روستاها برگزار شد برای کودکان بوده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: مجدد تإکید می کنیم که چه روستایی که ثبت جهانی می شود ‌ چه روستایی که به عنوان منطقه نمونه هدف گردشگری انتخاب می شود پایداری حضور گردشگر به همت و اراده خود مردم و تلاش جامعه محلی بستگی دارد.

وی تصریح کرد: البته در کنار همت و تلاش جوامع محلی بهبود زیر ساخت ها نیز بی شک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.