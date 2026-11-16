به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین در فرآیند رسیدگی‌های قضایی، از ابتدای ماه جاری تاکنون تعداد ۱۲ هزار و ۳۰۰ فقره پرونده از طریق سامانه ارجاع هوشمند به شعب قضایی استان ارجاع شده است.

وی افزود: اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌ها با هدف توزیع متوازن ورودی شعب، مدیریت هدفمند جریان پرونده‌ها، جلوگیری از تمرکز نامتعارف پرونده‌ها در برخی شعب و ارتقای شفافیت در فرآیند ارجاع در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در بهبود عملکرد دستگاه قضایی تصریح کرد: بهره‌گیری صحیح از سامانه ارجاع هوشمند می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، مدیریت بهتر ظرفیت شعب، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها باشد.

قهرمانی در ادامه خاطرنشان کرد: البته تحقق اهداف این طرح صرفاً به ارجاع سیستمی پرونده‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نظارت مستمر بر نحوه اجرای آن، ارزیابی کیفیت ارجاعات، رعایت تناسب موضوعی و تخصصی پرونده‌ها با ظرفیت شعب و بررسی آثار آن بر شاخص‌های عملکردی و کیفیت رسیدگی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در پایان تأکید کرد: دادگستری استان هرمزگان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی هدفمند، تلاش می‌کند ضمن ارتقای کارآمدی نظام ارجاع، زمینه توزیع عادلانه و متوازن پرونده‌ها و ارائه خدمات قضایی مطلوب‌تر به مردم را فراهم کند.