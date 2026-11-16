به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و عراق در دومین بازی خود در تورنمت بصره روز سه شنبه ۲۶ آبان و از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه بین المللی شهر بصره به مصاف هم خواهند رفت.

تیم ملی عراق در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها روز جمعه برابر لبنان به تساوی بدون گل رسید. در مقابل، تیم ملی ایران روز شنبه موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر از سد فلسطین عبور کند. این مسابقات در راستای آماده‌سازی تیم‌های حاضر برای رقابت‌ها و رویدادهای پیش‌رو برگزار می‌شود.

حضور تماشاگران در دیدار عراق و لبنان کمتر از حد انتظار بود و به همین دلیل، تیم ملی عراق امیدوار است در بازی روز سه‌شنبه برابر ایران هواداران بیشتری در ورزشگاه حضور پیدا کنند. دیداری که پیش‌بینی می‌شود با رقابت نزدیک و فشرده دو تیم همراه باشد.

«عبدالوهاب ابوالهیل» بازیکن سابق تیم ملی عراق، در گفتگو با رسانه «winwin» درباره تقابل پیش‌روی دو تیم اظهار داشت: ضرورتی ندارد عراق در دیدار برابر ایران با همان شیوه‌ای بازی کند که مقابل فلسطین به میدان رفت. چرا که تیم ملی عراق بازیکنانی با توانایی‌های فنی و مهارتی خوبی در اختیار دارد. انتظار دارم شاهد مسابقه زیبایی میان دو تیم باشیم به‌ ویژه اینکه ایران و عراق از نظر سبک بازی و مالکیت توپ شباهت‌هایی به یکدیگر دارند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنم بازی دو تیم هجومی و باز باشد و جنبه‌های فنی و مهارتی در آن نقش پررنگی داشته باشد. تیم ملی ایران در ضربات ایستگاهی نسبت به عراق برتری دارد و این یکی از مشکلاتی است که تیم ما با آن مواجه است. با این حال در خط میانی بازیکنان عراق تا حدودی از بازیکنان ایران شرایط بهتری دارند؛ به‌خصوص از نظر مالکیت توپ، مهارت‌های فردی و پاس‌های کوتاه و دقیق.

بازیکن سابق تیم ملی عراق در ادامه با اشاره به شرایط فنی دو تیم گفت: در برخی پست‌ها میان ایران و عراق تعادل وجود دارد به‌طوری که هر تیم در بخش‌هایی برتری‌هایی نسبت به حریف دارد و همین مسئله باعث می‌شود از نظر فنی شاهد مسابقه‌ای نزدیک باشیم. سطح و توانایی‌های فنی بازیکنان دو تیم نیز به یکدیگر نزدیک است. عراق بازیکنان لژیونر و شاغل در خارج از کشور مانند پیتر کورکیس، یوسف النصراوی و زیدان اقبال را در اختیار دارد که بیشتر از قدرت بدنی، به مهارت‌های فنی خود متکی هستند.

ابوالهیل همچنین درباره نقاط قوت دو تیم عنوان کرد: ایران در زمینه قدرت بدنی و ضربات ایستگاهی نسبت به عراق برتری دارد اما بازیکنان عراق از نظر مهارت‌های فردی شرایط بهتری دارند و باید از این نقطه قوت در جریان مسابقه استفاده کنیم. اگر بازیکنان عراق با اعتمادبه‌نفس کافی وارد زمین شوند می‌توانیم شاهد یک بازی بسیار زیبا باشیم؛ مسابقه‌ای که حتی ممکن است کیفیت و شرایطی مشابه دیدارهای رسمی داشته باشد و صرفاً در حد یک بازی دوستانه باقی نماند.