به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازنگری طرح جامع شهر بوشهر پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیته فنی، برگزاری نشست‌های تخصصی متعدد و انجام ساعت‌ها کار کارشناسی، در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید و برای طی مراحل نهایی تصویب و ابلاغ، به شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ارجاع شد.

وی با تشریح روند تهیه و بازنگری این سند بالادستی توسعه شهری افزود: با توجه به پایان افق زمانی طرح جامع شهر بوشهر در سال ۱۳۹۷، فرآیند بازنگری آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شد. در این فرآیند، ضمن بررسی وضعیت موجود، ساختار کالبدی و فضایی شکل‌گرفته شهر مورد مطالعه قرار گرفت و نیازهای توسعه‌ای بوشهر با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و ظرفیت‌های محیطی، جغرافیایی و عملکردی ارزیابی شد.

کشوریان ادامه داد: از مهم‌ترین ملاحظات مؤثر در تدوین این طرح، محدودیت‌های ناشی از حریم نیروگاه اتمی و محصور بودن شهر از سوی دریا بوده است. همچنین ظرفیت‌های ناشی از مجاورت بوشهر با منطقه آزاد نیز در مطالعات و پیش‌بینی‌های طرح مورد توجه قرار گرفت تا چارچوب توسعه آتی شهر متناسب با شرایط و قابلیت‌های موجود تدوین شود.

تأمین نیازهای خدماتی و اصلاح کمبودهای کاربری

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به رویکردهای پیش‌بینی‌شده در بازنگری طرح جامع تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی این طرح، تأمین نیازهای خدماتی و اصلاح کمبودهای کاربری در سطح محلات شهری بوده است.

وی بیان کرد: در همین زمینه، جانمایی پارکینگ‌های عمومی، پیش‌بینی ظرفیت احداث کاربری‌های مختلط با هدف تسهیل و رونق ساخت‌وساز و امکان‌سنجی بلندمرتبه‌سازی در گذرهای واجد ظرفیت، در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

کشوریان با اشاره به توجه ویژه این طرح به ارتقای نظام حمل‌ونقل و توسعه گردشگری شهری خاطرنشان کرد: مکان‌یابی ایستگاه‌های گردشگری دریایی، تقویت ظرفیت‌های تفریحی و گردشگری در سطح شهر و بهره‌گیری از قابلیت‌های محور ساحلی، از دیگر محورهای مورد توجه در بازنگری طرح جامع بوشهر است.

تقویت حمل‌ونقل عمومی

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: همچنین با توجه به ضرورت تقویت حمل‌ونقل عمومی در نظام برنامه‌ریزی شهری، پیش‌بینی‌های لازم برای ساماندهی و ارتقای ساختار فضایی و عملکردی شهر در این زمینه انجام شده است.

کشوریان در پایان تأکید کرد: بازنگری طرح جامع شهر بوشهر با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای هدایت توسعه کالبدی و فضایی شهر، ساماندهی کاربری‌های شهری، پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیتی و خدماتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری ساحلی و مدیریت ساخت‌وسازها بر مبنای ضوابط و مقررات شهرسازی انجام شده است و پس از تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری، مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات توسعه‌ای شهر بوشهر قرار خواهد گرفت.