به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی تصمیمات خلق‌الساع اخیر دولت در حوزه کشاورزی را ضربه مستقیم به تولید توصیف کرد و اظهار کرد: در حالی که فعالان بخش کشاورزی با بحران‌هایی نظیر پرداخت‌های نامنظم مطالبات، ناترازی برق چاه‌ها و کمبود سهمیه سوخت دست‌ و پنجه نرم می‌کنند، چند برابر شدن ناگهانی قیمت کود شیمیایی از جمله اوره توجیه اقتصادی کشت را به طور کامل از بین خواهد برد.

وی با تاکید بر اینکه وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی سیاست‌های ضد تولیدی در این حوزه باشد، افزود: تحمیل فشارهای روزمره و تصمیمات کارشناسی نشده این پرسش را ایجاد می‌کند که سهم کشاورز با این همه زحمت چیست و راه نجات او کجاست؟

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت به جای حمایت واقعی و تسهیل تولید بار مالی گرانی نهاده‌ها را بر دوش کشاورز بگذارد، نتیجه‌ای جز بی‌انگیزگی کشاورزان در کاشت محصولات به ویژه گندم و جو، ورشکستگی فعالان این حوزه، کاهش سطح زیر کشت و در نهایت وابستگی شدید کشور به واردات محصولات استراتژیک و اساسی در پی نخواهد داشت.