نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار طی دوشنبه و سه‌شنبه در خراسان شمالی است.

وی افزود: پدیده غالب طی دوشنبه گاهی افزایش باد و بتدریج افزایش ابر و از بعدازظهر و اوایل شب در پاره‌ای از نقاط خراسان شمالی بویژه نیمه شمالی بارش باران و در ارتفاعات مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: سامانه بارشی مذکور تا بعدازظهر سه‌شنبه و بیشتر در نوار غربی به فعالیت خود به صورت بارش‌های پراکنده ادامه و بعد از آن بتدریج کاهش ابر خواهد داشت.

داداشی بیان کرد: چهارشنبه تا پایان هفته جو پایدار و پدیده غالب وزش باد و آسمان در اکثر ساعت‌ها قسمتی ابری خواهد بود.

وی در پایان گفت: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود. طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه بام با کمینه دمای ۲- و گرم‌ترین نقطه از ایستگاه مهمانک با بیشینه دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۴ و بیشینه آن ۱۸ درجه سانتی‌گراد بوده است.