به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌امین نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) صبح امروز دوشنبه ۲۵ آبان در اسلام‌آباد به ریاست محمد اسحاق دار معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، و با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو از جمله سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.



در این نشست که وزرای امور خارجه و دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو اکو حضور دارند، درباره اقدامات این سازمان برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، انرژی، گردشگری و... میان ۱۰ کشور عضو بحث و تبادل نظر می‌شود. همچنین درباره برنامه‌های دستور کار و ابتکارهای در حال اجرا برای تقویت روابط بین کشورهای عضو گفتگو خواهد شد.



همچنین سند چشم‌انداز ۲۰۳۵ سازمان همکاری اقتصادی با هدف ترسیم افق همکاری‌های این سازمان در دهه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



لازم به ذکر است در این نشست علاوه بر نمایندگان کشورهای عضو، مدیران ارشد برخی از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، معاون دبیرکل سازمان شانگهای و مدیر کل سازمان همکاری و امنیت در آسیا (سیکا) شرکت دارند.



گفتنی است در این اجلاس ریاست سازمان اکو از قزاقستان به پاکستان تحویل می‌شود که به مدت ۲ سال (۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷) ریاست دوره‌ای سازمان همکاری اقتصادی را بر عهده خواهد گرفت.



جمهوری اسلامی ایران در آذرماه سال جاری میزبان هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو در تهران خواهد بود.