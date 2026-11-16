به گزارش خبرگزاری مهر، «بئاتِه ماینل‌رایزینگر» در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ» اظهار داشت: «در ابوظبی، اروپا پشت میز کودکان نشسته بود؛ این تصویر چندان افتخارآمیز نیست.»

وی با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی طی یک سال گذشته نتوانسته‌اند هیأت واحدی برای حضور در مذاکرات تشکیل دهند، تأکید کرد اکنون باید برای نمایندگان اروپا مأموریتی روشن و محتوایی تعریف شود تا این هیأت بتواند در روند دیپلماتیک نقش مؤثری ایفا کند.

وزیر خارجه اتریش گفت اروپا تاکنون در حمایت از اوکراین و اعمال تحریم علیه روسیه وحدت نشان داده، اما گام بعدی یعنی آمادگی برای گفت‌وگوهای دیپلماتیک را به اندازه کافی دنبال نکرده است.

ماینل‌رایزینگر تأکید کرد اروپا به هر دو ابزار فشار و گفت‌وگو نیاز دارد و افزود: ماموریت هیأت مذاکره‌کننده اروپایی باید سریع‌تر روشن شود.

این مقام اروپایی همچنین پیشنهاد کرد دستورکار مذاکرات در چهار محور سیاسی، امنیتی، بشردوستانه و اقتصادی تنظیم شود. به گفته او، موضوعات امنیتی باید شامل آتش‌بس، نظارت بر اجرای آن و تضمین‌های امنیتی برای اوکراین باشد.

وزیر خارجه اتریش قرار است این پیشنهاد را در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان ۱۴۰۵) مطرح کند.

مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵) در ابوظبی برگزار شد. نمایندگان کشورهای اروپایی نیز در امارات حضور داشتند، اما در مذاکرات مستقیم سه‌جانبه شرکت نکردند و رایزنی‌های جداگانه‌ای با هیأت‌های آمریکایی و اوکراینی انجام دادند.

رهبران اتحادیه اروپا در نشست ۱۳ نوامبر در دوبلین با تشکیل یک هیأت اروپایی متشکل از نمایندگان فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، انگلیس و نهادهای اتحادیه اروپا موافقت کردند تا این گروه در هماهنگی با طرف‌های دیگر در روند مذاکرات مشارکت کند.