به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که در اولین بازی خود در فیفادی جاری موفق شد فلسطین را با دو گل شکست دهد و حالا در دومین بازی خود در تورنمنت بصره شامگاه سه شنبه 26 آبان به مصاف تیم ملی عراق می رود.

مشتاق کاظم سرپرست تیم ملی فوتبال عراق در گفتگو با رسانه «الرابعه الریاضیه» با اشاره به فضای همدلی و صمیمیت میان بازیکنان قدیمی و تازه‌وارد این تیم گفت: خدا را شکر رابطه بازیکنان خارج از زمین بسیار خوب و صمیمانه است. این ارتباط در هتل و حتی هنگام صرف وعده‌های غذایی نیز وجود دارد و میان بازیکنان همبستگی و اتحاد خوبی برقرار است.

وی افزود: بازیکنان قدیمی تیم ملی در نزدیک کردن دیدگاه‌ها به یکدیگر نقش دارند و در همه زمینه‌ها به بازیکنان جدید کمک می‌کنند تا روند کار برای همه آسان‌تر شود. ما همیشه تاکید می‌کنیم که فدراسیون و کادر مربیگری از بازیکنان حمایت می‌کنند و درهای تیم ملی به روی همه باز است. هیچ بازیکنی خط قرمز ما نیست و هر بازیکنی که به تیم ملی دعوت شود، تلاش می‌کنیم به او نزدیک شویم و تمام امکانات و حمایت‌های لازم را در اختیارش قرار دهیم.

سرپرست تیم ملی عراق ادامه داد: هر بازیکنی که به تیم اضافه می‌شود به‌ ویژه بازیکنان جوان به حمایت و راهنمایی نیاز دارد. ما تلاش می‌کنیم با ارائه توصیه‌های لازم به آنها کمک کنیم و حتی بازیکنان باتجربه نیز در این مسیر نقش دارند. تیم ملی متعلق به یک یا چند نفر نیست بلکه تیم ملی عراق است و همه باید از آن حمایت کنیم.

کاظم در پایان با درخواست از هواداران و رسانه‌های عراقی برای حمایت از تیم ملی گفت: از هواداران عراقی می‌خواهیم که پشتیبان تیم در بازی با ایران باشند. تغییراتی در ترکیب تیم ایجاد شده و بازیکنان جدیدی به جمع ما اضافه شده‌اند.