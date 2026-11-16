به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در آستانه شروع ثبت‌نام انتخابات کمیته ملی المپیک در خصوص وضعیت و شرایط فعالیت‌های ستاد برگزاری اظهار داشت: از سه ماه قبل ستاد تطبیق و بررسی روند انتخابات کمیته ملی المپیک را تشکیل داده‌ایم که مسئولیت این ستاد بر عهده من است. روسای مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، بین‌الملل، روابط عمومی، حراست و حقوقی کمیته ملی المپیک به همراه دبیرخانه ستاد، اعضای این مجموعه هستند و از قبل از اعزام به بازی‌های ۲۰۲۶ ناگویا تاکنون بیش از ۵ جلسه برگزار شده است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک یادآور شد: در این جلسات ابعاد مختلف اساسنامه برای برگزاری انتخابات به همراه آیین‌نامه بررسی شده، نامه‌های اطلاع‌رسانی و دعوت‌نامه‌های مربوطه به اعضای مجمع ارسال شده و وفق اساسنامه، فراخوان ثبت‌نام برای نامزدها نیز منتشر شده است. ثبت‌نام‌ها از ۷ آذر شروع می‌شود و تا ۲۱ آذر ادامه دارد و ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا با بی‌طرفی کامل و با اجرای دقیق اساسنامه کمیته و دستورالعمل برگزاری انتخابات کار را جلو ببریم.

علی‌نژاد خاطرنشان کرد: هر دو سند مورد تأیید کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) است و در دوره قبلی و در زمان جناب آقای صالحی‌امیری(ریاست وقت کمیته ملی المپیک) به تصویب اعضای مجمع کمیته ملی المپیک رسیده و بر همین مبنا شرایط مناسبی را برای برگزاری انتخابات ایجاد می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا خسروی‌وفا در انتخابات حضور خواهد یافت یا خیر، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، ایشان برای تکمیل فعالیت‌ها و برنامه‌های ۴ سال گذشته خود در جهت توسعه ورزش قهرمانی و ارتقای دیپلماسی ورزش کشور، مجدداً نامزد سمت ریاست کمیته ملی المپیک خواهد شد.