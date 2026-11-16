به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به زمان نام نویسی (۷ آذر) از نامزدهای حضور در انتخابات پیش روی کمیته ملی المپیک (۷ دی)، جمعی از مدیران، رؤسای فدراسیون‌ها، قهرمانان، پیشکسوتان و مربیان برای بررسی بازگشت مسعود سلطانی‌فر نامه ای را خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارسال کردند.

در این نامه که با تیتر «در آوردگاه المپیک آمریکا، ورزش ایران را از سرمایه‌های مدیریتی خود محروم نکنیم» نگارش شده آمده است:



«در شرایطی که کشور با تحولات و چالش‌های پیچیده داخلی و بین‌المللی روبه‌روست و ورزش ایران در آستانه دو رویداد مهم، یعنی انتخابات کمیته ملی المپیک و آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس آمریکا قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بهره‌گیری از تجربه، تدبیر و سرمایه‌های انسانی کارآمد کشور احساس می‌شود.



ما جمعی از مدیران سابق و فعلی ورزش کشور، رؤسای فدراسیون‌ها، پیشکسوتان، قهرمانان و مربیان، با اعتقاد به ضرورت صیانت از ظرفیت‌های مدیریتی نظام و استفاده از تجربه مدیران باسابقه، درخواست داریم سوابق و توانمندی‌های اجرایی دکتر مسعود سلطانی‌فر برای حضور مجدد در عرصه خدمت و مسئولیت‌های پیش‌روی کشور مورد بررسی و توجه جنابعالی قرار گیرد.



دکتر مسعود سلطانی‌فر، به‌عنوان مدیری برخاسته از بطن انقلاب و فرزند ایران، طی چند دهه حضور در عرصه‌های مختلف اجرایی، مسئولیت‌هایی همچون استانداری سه استان، معاونت رئیس‌جمهور و وزارت ورزش و جوانان را تجربه کرده است. کارنامه ایشان در مدیریت ورزش کشور، به‌ویژه در مواجهه با مسائل و بحران‌های داخلی و بین‌المللی، از جمله تجربیاتی است که می‌تواند در ارزیابی ظرفیت‌های مدیریتی کشور مورد توجه قرار گیرد.



امروز ورزش ایران در نقطه‌ای حساس ایستاده است. المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸، با توجه به شرایط خاص میزبانی در ایالات متحده آمریکا، الزامات دیپلماسی ورزشی، مناسبات بین‌المللی، مدیریت کاروان، تعامل با نهادهای جهانی و ضرورت صیانت از جایگاه و منافع ملی، صرفاً یک رویداد ورزشی نیست؛ بلکه عرصه‌ای برای نمایش اقتدار، اعتبار و توان سازماندهی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.



در کنار این موضوع، انتخابات پیش‌روی کمیته ملی المپیک و ضرورت شکل‌گیری تعامل سازنده میان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها، نیازمند هم‌افزایی تجربه‌های مدیریتی، انسجام سازمانی و نگاه راهبردی به آینده ورزش کشور است.



در این مسیر، مدیریت دکتر احمد دنیامالی، وزیر محترم ورزش و جوانان، و ضرورت حمایت از برنامه‌ها و مسئولیت‌های ایشان، می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت مدیران باتجربه و آشنا به پیچیدگی‌های ورزش ملی و بین‌المللی، زمینه‌ساز هماهنگی و همگرایی بیشتر در خانواده بزرگ ورزش ایران باشد. باور داریم تجربه‌های مدیریتی نباید در رقابت‌های مقطعی و تغییرات سازمانی نادیده گرفته شوند؛ بلکه باید در خدمت منافع بلندمدت کشور قرار گیرند.

جناب آقای رئیس‌جمهور؛



یکی از مبانی مهم حکمرانی شایسته، انتخاب و به‌کارگیری مدیران بر اساس اهلیت، تجربه، امانت‌داری و کارآمدی است. امیرالمؤمنین علی(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، در عهدنامه مالک اشتر، درباره انتخاب کارگزاران می‌فرمایند:



«وَتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَالْحَیَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُیُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالْقَدَمِ فِی الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ»



یعنی در انتخاب کارگزاران، کسانی را برگزین که اهل تجربه، حیا و برخوردار از پیشینه شایسته باشند.



این توصیه راهبردی، امروز نیز می‌تواند چراغ راه مدیریت کشور باشد؛ چرا که اداره امور ملی، به‌ویژه در عرصه‌های پیچیده‌ای همچون ورزش، نیازمند ترکیبی از تجربه، تخصص، شناخت ساختارها، قدرت تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری است.



ما به‌عنوان جمعی از علاقه‌مندان به نظام جمهوری اسلامی ایران و همراهان و همکاران دکتر سلطانی‌فر در مقاطع مختلف، تحت زعامت و رهبری مقام معظم رهبری، بر این باوریم که بی‌بهره ماندن نظام و ورزش کشور از ظرفیت‌های مدیریتی چنین چهره‌ای، در شرایط حساس کنونی، می‌تواند به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه‌های تجربی و اجرایی کشور باشد.



از جنابعالی درخواست داریم با بررسی سوابق و ظرفیت‌های دکتر مسعود سلطانی‌فر و در صورت صلاحدید، زمینه حضور مجدد ایشان در عرصه خدمت و جهاد مدیریتی کشور را فراهم فرمایید تا تجربه گذشته در کنار اراده و برنامه‌های امروز، در مسیر اعتلای ایران عزیز به کار گرفته شود.



امروز بیش از هر زمان دیگری به وفاق عملی، همدلی ملی، تدبیر مدیریتی و استفاده از همه ظرفیت‌های نظام نیازمندیم. ورزش ایران امانتی متعلق به مردم و نظام است و صیانت از این امانت، مستلزم آن است که هیچ سرمایه ارزشمند مدیریتی، صرفاً به دلیل تغییر دوره‌ها و مسئولیت‌ها، از چرخه خدمت خارج نماند.



ایران برای عبور از روزهای حساس پیش‌رو، به همه فرزندان باتجربه و کارآمد خود نیاز دارد.»