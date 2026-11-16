به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز دوشنبه در نشست تخصصی با دادستان مرکز استان و جمعی از معاونان و مسئولان قضایی با اشاره به لزوم پیشگیری از سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی دادخواهی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دستگاه قضایی، استفاده بهینه از ظرفیت شعب و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های واقعی مردم است؛ لذا با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به سیستم قضایی، دستورالعمل ساماندهی شکات حرفه‌ای در حوزه‌های قضایی استان اجرایی شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان در خصوص این دستورالعمل که روند اجرایی آن در نشست مورد بررسی قرار گرفت، افزود: بر اساس مفاد ابلاغی، افرادی که در طول یک سال، ۵ فقره شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مطرح کرده باشند که نتیجه آن‌ها منجر به صدور قرار منع تعقیب، حکم بطلان دعوا یا بی‌حقی شده باشد، در زمره شکات یا مدعیان حرفه‌ای قرار گرفته و وضعیت آن‌ها برای پیشگیری از تکرار اقدامات فاقد مبنای قانونی، مورد رصد و مدیریت قضایی قرار خواهد گرفت.

وی ضمن تأکید بر ضرورت تفکیک میان مطالبات قانونی و دعاوی ابزاری، تصریح کرد: اجرای این دستورالعمل به هیچ عنوان به معنای محدودسازی حق دادخواهی یا ایجاد مانع در مسیر مراجعه قانونی شهروندان به مراجع قضایی نیست؛ حق دادخواهی از حقوق بنیادین و قانونی آحاد جامعه است و دستگاه قضایی همواره ملزم به صیانت از این حق است.

دهقانی بیان کرد: آنچه در این دستورالعمل مورد توجه ویژه قرار گرفته، مدیریت مواردی است که از فرایند دادرسی به‌صورت مکرر و بی‌اساس استفاده می‌شود. تفکیک میان پیگیری قانونی و مشروع حقوق شهروندان با طرح دعاوی مکرر و بی‌مبنا، گامی کلیدی در کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های واقعی مردم است.

در پایان این نشست، حاضران ضمن ارائه نکاتی پیرامون نحوه اجرای بهینه این دستورالعمل در دادسراها و محاکم استان بر لزوم نظارت مستمر بر اجرای دقیق آن توسط مسئولان قضایی تأکید کردند.