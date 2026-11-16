به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده صبح دوشنبه در آیین واگذاری بخشی از آب بازیافتی تصفیه‌خانه شهر بیرجند اظهار کرد: تأمین آب پایدار از الزامات اساسی توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی است و اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز رونق سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی شهرستان باشد.

فرماندار خوسف با اشاره به مزایای استفاده از پساب تصفیه‌شده بیان کرد: بهره‌گیری از آب بازیافتی علاوه بر تأمین بخشی از نیاز آبی صنایع و معادن، وابستگی به منابع آب متعارف را کاهش داده و در صیانت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت بهینه منابع آبی منطقه مؤثر خواهد بود.

قلی‌زاده درباره مشخصات این پروژه گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر هفت همت و با هدف واگذاری بخشی از آب بازیافتی تصفیه‌خانه بیرجند برای تأمین آب صنایع و معادن خوسف در یک دوره ۱۰ ساله پیش‌بینی شده است.

وی حجم آب بازیافتی اعلام‌شده برای این طرح را هشت هزار و ۳۳۹ میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: در بخش زیرساختی پروژه، اجرای ۱۵۳ کیلومتر خط لوله با قطر ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلی‌متر، احداث دو ایستگاه پمپاژ و اجرای ۷۰ کیلومتر خطوط انتقال برق برای تأمین انرژی تأسیسات پیش‌بینی شده است.

فرماندار خوسف با بیان اینکه آثار اجرای این پروژه فراتر از تأمین آب واحدهای صنعتی و معدنی است، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب بازیافتی، فراهم شدن زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی و تقویت پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه از جمله دستاوردهای این طرح خواهد بود.

قلی‌زاده با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌ها برای اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: استفاده مؤثر از پساب تصفیه‌شده فرصتی ارزشمند برای تبدیل ظرفیت‌های موجود به زیرساخت‌های توسعه است و امیدواریم با حمایت و پیگیری مسئولان استانی و ملی، شاهد بهره‌برداری از این طرح و رونق بیشتر فعالیت‌های صنعتی و معدنی شهرستان باشیم.