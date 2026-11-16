به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقی حیدری با تأکید بر تشدید برخورد با تخلفات پلاک، اظهار کرد: هرگونه تغییر، مخدوشی، پوشاندن یا دستکاری در ارقام پلاک موتورسیکلت، جرم محسوب شده و علاوه بر توقیف وسیله نقلیه، پرونده قضایی برای متخلف تشکیل می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان هرمزگان افزدد: پلاک، هویت رسمی وسیله نقلیه است و هرگونه پنهان‌سازی یا دستکاری در آن نه‌تنها نقض صریح قوانین راهنمایی و رانندگی است، بلکه برابر قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد، به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد.

سرهنگ نقی حیدری افزود: استفاده از طلق‌های تیره، زنجیر، ماسک، پارچه، خم کردن پلاک و یا مخدوش کردن اعداد به بهانه فرار از دوربین‌های ثبت تخلف، توقیف فوری موتورسیکلت، انتقال به پارکینگ و معرفی راکب به مراجع قضایی را در پی دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح برخورد با موتورسیکلت‌های فاقد پلاک یا پلاک مخدوش به‌طور مستمر در معابر درون‌شهری در حال اجراست و پلیس در راستای حفظ امنیت و حقوق شهروندان با این موارد بدون اغماض برخورد قانونی می‌کند.