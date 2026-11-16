به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رستمی درباره عملکرد ملی‌پوشان در رقابت‌های جام آزاد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: مسابقات از سطح کیفی و فنی بسیار خوبی برخوردار بود تیم ملی روسیه و همچنین جودوکاران مطرح ازبکستان و دیگر کشورها اعتبار و اهمیت فنی این رقابت‌ها را دوچندان کرده بود.



وی افزود: بسیاری از جودوکاران حاضر در این مسابقات از مدال‌آوران رقابت‌های جوانان جهان بودند و ملی‌پوشان ما در شرایطی به مصاف حریفان رفتند که در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، نماینده روسیه با مدال برنز جوانان جهان حضور داشت، در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم نیز حریف ازبکستانی امیرعباس چوپان مدال طلای آسیا و برنز جوانان جهان را در کارنامه داشت و در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم هم حریفان صاحب‌نامی با مدال طلای جوانان آسیا و برنز جوانان جهان در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند.



قهرمانی پرهیزگار؛ از نگرانی بابت مصدومیت تا طلای مقتدرانه

مربی تیم ملی جودوی آقایان با اشاره به شرایط خاص الیاس پرهیزگار در آستانه فینال مسابقات تصریح کرد: الیاس در دیدار ماقبل فینال دچار آسیب از ناحیه‌ی سر شد و شرایط جسمانی مناسبی نداشت. در آن لحظه سلامتی ورزشکار برای ما در اولویت مطلق قرار داشت و ترجیح می‌دادیم تا زمانی که از وضعیت سلامتی او اطمینان حاصل نکرده‌ایم وارد مسابقه نشود.



رستمی ادامه داد: در همین خصوص تماس تلفنی با دکتر آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو برقرار کردیم و ایشان به‌صورت مستمر پیگیر وضعیت ملی‌پوشان و اخبار مسابقات بودند و تأکید کردند در فاصله زمانی تا برگزاری فینال الیاس پرهیزگار را به هتل منتقل کنم تا در محیطی آرام تحت نظر پزشکان قرار بگیرد. خوشبختانه پس از بررسی شرایط و با بهبود وضعیت جسمانی الیاس پرهیزگار با سلامت کامل به فینال رسید و توانست با نمایشی مقتدرانه مدال طلای مسابقات را از آن خود کند.

چوپان امیدوارکننده ظاهر شد؛ یاقوتی در یک قدمی مدال



رستمی در ارزیابی عملکرد امیرعباس چوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم گفت: امیرعباس در این مسابقات تغییرات تاکتیکی مدنظر کادر فنی را به اجرا گذاشت و توصیه‌هایی را که در ادامه برنامه‌های فنی پس از بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا دنبال می‌کنیم در میدان مسابقه پیاده کرد. از نظر فنی عملکرد او رضایت‌بخش بود و این روند می‌تواند در ادامه مسیر به پیشرفت بیشتر او کمک کند.



وی درباره عملکرد محمدحسین یاقوتی در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم نیز اظهار داشت: محمدحسین یاقوتی در دیدار مقابل حریف قدرتمند روسی خود در امتیاز طلایی و در دقیقه هشتم متأسفانه یک اشتباه در لحظه حساس مسابقه باعث شد فرصت کسب مدال را از دست بدهد.



موحد، برنز ارزشمند گرفت؛ تجربه بیشتر لازمه درخشش در میدان‌های بزرگ

مربی تیم ملی جودو درباره مدال‌آوری امیرعباس موحد نیز عنوان کرد: موحد عملکرد خوبی داشت و به مدال برنز دست پیدا کرد که اعتقاد دارم او حتی این ظرفیت را داشت به مدال طلا برسد و یکی دیگر از طلایی‌های ایران در این رقابت‌ها باشد البته امیرعباس موحد و محمدحسین یاقوتی در مقایسه با سایر ملی‌پوشان از تجربه بین‌المللی کمتری برخوردارند و حضور در چنین رقابت‌هایی می‌تواند به افزایش تجربه و آمادگی آن‌ها برای مسابقات آینده کمک کند.



انتخابم ارزرشمند بود

رستمی در پایان با اشاره به انتخاب خود به‌عنوان مربی برتر این مسابقات گفت: در پایان رقابت‌ها و با توجه به عملکرد جودوکاران تیم ملی ایران نشان مربی برتر از سوی برگزارکنندگان مسابقات به بنده اهدا شد این انتخاب برای من افتخار ارزشمندی است و امیدوارم بتوانم آن را به‌عنوان افتخاری برای خانواده بزرگ جودو و جامعه ورزش ایران قلمداد کنم.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های فدراسیون برنامه‌ریزی فنی و حضور در رقابت‌های معتبر بین‌المللی ملی‌پوشان جودوی ایران بتوانند در میادین پیش رو نیز نتایج درخشانی برای کشورمان به ارمغان بیاورند.

