به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سرگزی، سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرورش شترمرغ به دلیل سازگاری نسبی با اقلیم گرم و خشک استان و ظرفیت مناسب تولید گوشت، از فرصت‌های قابل توجه برای توسعه دامپروری و ایجاد اشتغال در منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: نظارت مستمر بر وضعیت بهداشتی جایگاه‌های پرورش، تغذیه، پایش بیماری‌ها، ضدعفونی و کنترل جابه‌جایی پرندگان از مهم‌ترین اقدامات دامپزشکی برای حفظ سلامت گله‌ها و جلوگیری از انتشار بیماری است.

سرگزی با تأکید بر ضرورت نظارت بر تمام مراحل تولید بیان کرد: کنترل بهداشتی باید از مرحله پرورش تا حمل‌ونقل، کشتار، بازرسی لاشه و عرضه فرآورده‌های دامی ادامه داشته باشد تا از ورود محصولات ناسالم به چرخه مصرف جلوگیری شود.

وی همچنین از قرار داشتن یک واحد کشتارگاه اختصاصی طیور در شهرستان هامون در مرحله تأسیس خبر داد و گفت: تکمیل این زیرساخت می‌تواند به تقویت ظرفیت کشتار و فرآوری بهداشتی و تکمیل زنجیره تولید در استان کمک کند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: توسعه پایدار صنعت پرورش شترمرغ علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به تکمیل زیرساخت‌های فرآوری و عرضه و رعایت الزامات بهداشتی در تمام حلقه‌های زنجیره نیاز دارد.