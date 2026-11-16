سیدمحمود هاشمی رئیس شورای هنر و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، جشنواره ملی هنر ایرانی ـ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی را فرصتی راهبردی برای تبدیل ظرفیت‌های عظیم، گسترده و پراکنده دانشگاهی و هنری کشور به یک جریان و شبکه منسجم فرهنگی، هنری و تمدنی دانست.

وی «بازشناسی و بازتعریف هویت هنر ایرانی ـ اسلامی»، «حمایت از استعدادهای هنری و سرمایه انسانی خلاق»، «تقویت پیوند دانشگاه و جامعه هنری»، «پیشرفت نوآوری و تعامل میان هنر و فناوری»، «تقویت پژوهش و مطالعات میان‌رشته‌ای هنر»، «توسعه اقتصاد هنر و صنایع خلاق» و «ارتقای جایگاه ملی و منطقه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی» را از اهداف راهبردی و اختصاصی جشنواره ملی هنر ایرانی ـ اسلامی برشمرد.

هاشمی در تشریح جزئیات اهداف راهبردی و اختصاصی جشنواره ملی هنر ایرانی ـ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی در بخش «بازشناسی و بازتعریف هویت هنر ایرانی ـ اسلامی» تبیین ظرفیت‌های زیبایی‌شناختی، فرهنگی، معنوی و تمدنی هنر ایرانی ـ اسلامی و تقویت حضور خلاقانه آن در هنر معاصر مطرح است.

رئیس شورای هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در بخش «حمایت از استعدادهای هنری و سرمایه انسانی خلاق» شناسایی و معرفی هنرمندان، استادان و دانشجویان مستعد و فراهم‌کردن فرصت‌های رشد و عرضه و توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای آنان مد نظر بوده و در بخش «تقویت پیوند دانشگاه و جامعه هنری» ایجاد ارتباط مؤثر میان مراکز دانشگاهی، استادان، هنرمندان پیشکسوت، هنرمندان جوان، گالری‌ها، نهادهای فرهنگی و صنایع خلاق از اهداف جشنواره است.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در قسمت «پیشرفت نوآوری و تعامل میان هنر و فناوری» بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر دیجیتال، انیمیشن، رسانه‌های جدید و فناوری‌های نوین در گسترش زبان و امکانات آفرینش هنری مورد نظر است، ادامه داد: در بخش «تقویت پژوهش و مطالعات میان‌رشته‌ای هنر» توسعه پیوند میان آفرینش هنری و پژوهش دانشگاهی و حمایت از پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و مطالعات مرتبط با هنر و میراث هنری تأکید شده است.

هاشمی هدف «حفظ و مستندسازی میراث هنری ایران» را شناسایی، ثبت، معرفی و انتقال تجربه‌ها و آثار هنرمندان پیشکسوت و تقویت پیوند میان نسل‌های هنری برشمرد و افزود: در بخش «توسعه اقتصاد هنر و صنایع خلاق» فراهم‌کردن زمینه معرفی و عرضه آثار، ارتباط هنرمندان با بازار حرفه‌ای هنر، گالری‌داران و مجموعه‌داران و حمایت از کارآفرینی هنری مد نظر جشنواره است.

وی اضافه کرد: در بخش «گسترش عدالت فرهنگی و مشارکت اجتماعی» فراهم‌کردن فرصت حضور هنرمندان از مناطق مختلف کشور و توسعه دسترسی گروه‌های متنوع اجتماعی به فعالیت‌ها و رویدادهای هنری محقق خواهد شد.

به گفته این مسئول، تبدیل ظرفیت‌های پراکنده هنری دانشگاه به یک شبکه منسجم ملی و تقویت نقش دانشگاه در توسعه و ترویج هنر ایرانی ـ اسلامی در این جشنواره، باعث ارتقای جایگاه ملی و منطقه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی خواهد شد.

رئیس شورای هنر دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام اینکه علاقه‌مندان اعم از استادان، دانشجویان و دانش‌آموزان می‌توانند برای نام‌نویسی و ارسال آثار خود به آدرس iaf.iau.ir مراجعه کنند، محورهای موضوعی و حوزه‌های تخصصی جشنواره با رویکردی جامع و میان‌رشته‌ای را «هنرهای سنتی، بومی و کاربردی»، «هنرهای تجسمی»، «هنرهای نمایشی»، «هنرهای موسیقی» و «پژوهش‌های هنر ذکر کرد.

هاشمی با بیان اینکه محورهای موضوعی و حوزه‌های تخصصی جشنواره با رویکردی جامع و میان‌رشته‌ای، حوزه‌های مختلف هنر را در پنج گروه اصلی پوشش می‌دهد، توضیح داد: نخست؛ هنرهای سنتی، بومی و کاربردی شامل خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، سفال و سرامیک، منبت، معرق، میناکاری، صنایع دستی و طراحی پارچه و لباس و دیگر هنرهای ریشه‌دار در فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی است.

وی اضافه کرد: دوم؛ هنرهای تجسمی و هنرهای جدید شامل نقاشی، گرافیک، عکاسی، مجسمه‌سازی، حجم، چیدمان، نقش برجسته و هنرهای جدید و سایر شیوه‌های معاصر آفرینش هنرهای تجسمی خواهد بود.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در گروه‌های سوم تا پنجم، هنرهای نمایشی و سینما شامل تئاتر، نمایش‌های آیینی و مذهبی، سینما و فیلم کوتاه، هنرهای موسیقی شامل آهنگسازی، نوازندگی و آواز و پژوهش‌های هنر و هنرپژوه برتر شامل پایان‌نامه، رساله، مقاله و کتاب پوشش داده خواهد شد.

رئیس شورای هنر دانشگاه آزاد اسلامی، ارزش راهبردی جشنواره هنر ایرانی- اسلامی را در سه پیوند اساسی «هویت و نوآوری»، «دانشگاه و جامعه حرفه‌ای هنر» و «میراث و آینده» دانست و بیان کرد: وجه تمایز و اهمیت این رویداد، توجه هم‌زمان به میراث هنری و ظرفیت‌های نوآورانه هنر معاصر، گسترش تعامل میان رشته‌ها و نسل‌های هنری و پیوند دادن فعالیت‌های هنری با آموزش، پژوهش، فناوری و اقتصاد خلاق است.

هاشمی در تشریح این پیوندهای اساسی اظهار کرد: پیوند میان «هویت و نوآوری»؛ یعنی حفظ اصالت هنر ایرانی ـ اسلامی همراه با پاسخ‌گویی به تحولات هنر معاصر و پیوند میان «دانشگاه و جامعه حرفه‌ای هنر»؛ یعنی عبور از فعالیت‌های صرفاً آموزشی و دانشگاهی به سمت حمایت از تولید، عرضه و اقتصاد هنر.

وی، پیوند میان «میراث و آینده» را تبدیل سرمایه‌های هنری تاریخی به منبع الهام و آفرینش هنری نسل جدید معنا و تأکید کرد: این سه پیوند، مهم‌ترین مبنای دفاع از ضرورت برگزاری جشنواره در سطح ملی است.

به گفته هاشمی، تداوم جشنواره هنر ایرانی-اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه ملی هنرمندان، تقویت ارتباط دانشگاه با نهادهای فرهنگی و هنری، حمایت از نسل جوان هنرمند، توسعه پژوهش و اقتصاد هنر و معرفی ظرفیت‌های هنر ایرانی ـ اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی باشد.