محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو باخبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی گفت: طی روزهای آینده، آسمان استان در اغلب مناطق قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در برخی نقاط نیز بارش‌های خفیف و پراکنده برف پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه احتمال وقوع کولاک برف در ارتفاعات شرقی و شمالی استان وجود دارد، افزود: همچنین در ساعات اولیه صبح، به‌ویژه در مناطق مستعد، پدیده مه‌آلودگی دور از انتظار نیست که می‌تواند موجب کاهش دید افقی شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تغییرات دمایی روزهای آینده تصریح کرد: دمای هوا طی امروز و فردا به‌طور نسبی کاهش می‌یابد، اما از روز چهارشنبه شاهد روند افزایشی دما در سطح استان خواهیم بود.

رحمان‌نیا با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان زنجان گفت: این هشدار از اوایل صبح روز دوشنبه تا اواخر روز سه‌شنبه اعتبار دارد و بر اساس آن، احتمال آبگرفتگی موقت معابر، لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید افقی ناشی از مه‌آلودگی و وقوع صاعقه در مناطق مستعد پیش‌بینی شده است.

وی از شهروندان و به‌ویژه رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، ضمن رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، از توقف و تردد غیرضروری در مناطق مستعد خطر خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در تشریح وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان طی شبانه‌روز گذشته نیز گفت: زنجان دمای منفی یک تا ۱۳ درجه، آب‌بر ۳ تا ۱۴ درجه، قیدار ۲ تا ۱۱ درجه، خرمدره ۴ تا ۱۰ درجه، ابهر ۲ تا ۱۰ درجه، زرین‌آباد یک تا ۱۰ درجه، سلطانیه منفی ۲ تا ۹ درجه، گرماب منفی یک تا ۱۴ درجه و ماه‌نشان یک تا ۱۳ درجه سانتی‌گراد را ثبت کردند.