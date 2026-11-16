به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، بر اساس این هشدار، از روز دوشنبه ۲۵ تا سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ ۱۴۰۵، با تشدید فعالیت سامانه بارشی، استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی تحت تأثیر بارش نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در مناطق سردسیر بارش برف، کاهش محسوس دما و مه قرار می‌گیرند.

این شرایط جوی می‌تواند موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش دید افقی و سقوط سنگ از ارتفاعات شود. در همین راستا، تیم‌های عملیاتی واکنش سریع و نیروهای امدادی هلال‌احمر در مناطق تحت تأثیر این سامانه با آمادگی کامل در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، خدمات امدادی لازم را ارائه کنند.

هموطنان از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی و مناطق مستعد سیلاب خودداری کرده و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق پرخطر بپرهیزید. همچنین هنگام رانندگی در شرایط بارندگی و مه، سرعت مطمئنه را رعایت کنید.

شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش حوادث و درخواست‌های امدادی هموطنان است.