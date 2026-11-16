به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پی وقوع حادثه ناگوار روز جمعه ۲۲ آبان‌ ۱۴۰۵ در یکی از آسانسورهای بیمارستان بهارلو که متأسفانه به جان‌باختن یک بیمار ۸۵ ساله منجر شد، هیئت‌رئیسه بیمارستان ضمن ابراز تأسف و تأثر عمیق از این واقعه و اعلام همدردی با خانواده داغدار آن مرحومه، توضیحاتی را درباره چگونگی پیگیری حادثه و اقدامات انجام‌شده برای بررسی ابعاد مختلف آن ارائه کرد.

متن اطلاعیه هیئت‌رئیسه بیمارستان بهارلو

حادثه روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ که منجر به فوت یک بیمار شد همه ما را متاثر و ناراحت کرد، این حادثه تلخ که بنا بر اطلاعات اولیه در پی بروز نقص فنی در آسانسور رخ داده است، از همان ابتدا در دستور پیگیری و بررسی قرار گرفته و شناسایی دقیق چگونگی وقوع حادثه، بررسی ابعاد فنی و تخصصی آن و مشخص شدن عوامل مؤثر در این اتفاق، با جدیت دنبال می‌شود.

مدیران بیمارستان بهارلو تأکید می‌کنند که حفظ جان و سلامت بیماران، مراجعان و کارکنان، از مهم‌ترین اولویت‌های این مرکز درمانی بوده و در طول دوره اخیر، اقدامات متعددی در حوزه تعمیر، نگهداری، بهسازی، نوسازی و ارتقای ایمنی زیرساخت‌های بیمارستان انجام شده است. با وجود این اقدامات و تلاش‌های مستمر برای رعایت الزامات ایمنی و پیشگیری از حوادث، وقوع این اتفاق تلخ موجب تأسف عمیق مجموعه مدیریت و کارکنان بیمارستان شده است.

در همین راستا، بررسی سوابق فنی آسانسور، وضعیت سرویس و نگهداری، نحوه نظارت و بهره‌برداری و سایر عوامل احتمالی دخیل در حادثه، با همکاری مراجع و کارشناسان ذی‌صلاح در دستور کار قرار دارد تا ابعاد موضوع به‌صورت دقیق و مستند روشن شود.

این بیمارستان خود را متعهد می‌داند که پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، نتایج و ابعاد روشن‌شده حادثه را در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت حقوق خانواده متوفی و الزامات حفظ حریم خصوصی، به اطلاع افکار عمومی برساند. همچنین در صورت احراز هرگونه قصور یا نقص در فرآیندهای فنی و نظارتی، اقدامات قانونی و اصلاحی لازم انجام خواهد شد.

هم‌زمان، بازبینی وضعیت فنی آسانسورها و تجهیزات مشابه، تقویت نظارت بر فرآیندهای سرویس و نگهداری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خطر وقوع حوادث مشابه، از اولویت‌های فوری بیمارستان خواهد بود.

بیمارستان بهارلو با قدمتی نزدیک به ۸۷ سال، از مراکز باسابقه و پرتردد درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که ماهانه به حدود ۴۰ هزار مراجعه‌کننده خدمات درمانی و تشخیصی ارائه می‌کند. این مجموعه با اتکا به تلاش شبانه‌روزی کادر درمان، کارکنان و مجموعه‌های پشتیبانی، همواره در مسیر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات و بهبود زیرساخت‌های درمانی گام برداشته است.

بدیهی است هیچ‌یک از اقدامات و خدمات انجام‌شده، از اهمیت و ضرورت بررسی این حادثه و مسئولیت بیمارستان در قبال ایمنی بیماران نمی‌کاهد. اولویت امروز ما، روشن شدن تمام ابعاد این واقعه، پاسخگویی مسئولانه، اصلاح نقاط ضعف احتمالی و اطمینان از اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است.

بار دیگر ضمن ابراز تأسف عمیق از این ضایعه، به خانواده محترم بیمار درگذشته تسلیت می‌گوییم و اطمینان می‌دهیم که موضوع با جدیت، دقت و شفافیت تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.