به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه، سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین با هدف ارتقای فرهنگ شهروندی و حفظ پاکیزگی محیط شهری، از شهروندان، پیمانکاران و فعالان حوزه ساخت‌وساز خواست از رهاسازی نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی، حاشیه خیابان‌ها و فضاهای شهری خودداری کنند.



بر اساس این گزارش، رهاسازی غیراصولی نخاله‌های ساختمانی علاوه بر ایجاد نازیبایی بصری و خدشه‌دار کردن سیمای شهر، پیامدهای زیست‌محیطی و ایمنی متعددی به دنبال دارد.



از جمله پیامدهای این اقدام می‌توان به انسداد معابر و ایجاد خطر برای عابران پیاده و وسایل نقلیه، تولید گردوغبار و افزایش آلودگی هوا، تخریب فضای سبز، کاهش ایمنی محیط شهری و فراهم شدن زمینه تجمع حیوانات و حشرات موذی اشاره کرد.



سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در همین راستا، با تأکید بر نقش مشارکت اجتماعی در حفظ بهداشت و سلامت محیط شهری، خواستار همکاری شهروندان، سازندگان و پیمانکاران در رعایت ضوابط مربوط به جمع‌آوری و انتقال نخاله‌های ساختمانی شد.



این سازمان همچنین تأکید کرد انتقال نخاله‌های ساختمانی به مخازن و مراکز مجاز، اقدامی ضروری در راستای حفظ زیبایی شهر، صیانت از محیط زیست و تأمین ایمنی معابر عمومی است.